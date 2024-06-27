Sıcak hava onları da yakıyor! Telefonu buzdolabında soğutmayın

Son dönemlerde telefon yangınlarındaki artışın sıcak havalara bağlı olduğunu belirten uzmanlar, telefonu güneşte bırakmayın, yanmaya başladıysa suyla söndürmeye çalışmayın, telefonu buzdolabına koymayın uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Aşırı sıcaklar insan sağlığı kadar telefonları da bozuyor. Lityum iyon pili kullanılan akıllı cep telefonlarının aşırı ısınmasına bağlı gelişen yangın risklerine dikkat çeken uzmanlar “Telefonunuz aşırı ısınıyorsa pilini yüzde 80 dolacak şekilde şarj edin. Arka planda çalışan uygulamaları kapatın. Kullanmadığınız uygulamaları silin. Arada sırada uçak moduna alın. Güç tasarrufu modunu kapatın” tavsiyelerinde bulunuyor.

ISINAN TELEFON YANGIN ÇIKARIYOR

Türkiye’de yılda yüz binlerce cep telefonunun sıcak yüzünden bozulduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan “Bunlarla ilgili birtakım yangın olaylarına da rastlıyoruz. Lityum iyon pilli cep telefonları, içerisindeki çipler, grafik kartları ve piller çalışırken ısı üretiyor. Bu tür cihazların normal çalışma sıcaklığı 5-40 derece arasındadır. Ancak sıcaklık 50-60 dereceyi aştığında tehlike sınırına giriyor. Bu sınıra gelindiğinde telefonların kendi güvenlik sistemleri devreye girse de kimi durumlarda özellikle sıcak bölgelerde, cep telefonlarının yangın ve patlama riski söz konusu olabiliyor” dedi.

Sıcak bölgelerde yaşayanların cep telefonlarını buzdolabında soğutmaya çalıştığını belirten Dr. Uçan, bu yola kesinlikle başvurulmaması gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 80 KURALINA DİKKAT!

Güvenli şarj için önerilerde bulunan Dr. Rüştü Uçan “Orijinal şarj cihazları kullanın. Hasarlı şarj cihazlarını kullanmayın. Güneş ışınlarının doğrudan geldiği noktalarda telefonunuzu bırakmayın ve şarj etmeyin. Telefonunuzun aşırı ısındığını fark ederseniz hemen şarjdan çıkarın. Telefonunuzun pilini yüzde 80 dolacak şekilde şarj edin” şeklinde konuştu.