Tamamlayıcı ve geleneksel tıp için laboratuvar geliyor

Tamamlayıcı ve geleneksel tıp için laboratuvar geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tamamlayıcı ve geleneksel tıp için laboratuvar geliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜSEB, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilimsel temelli çalışmalar için GETAT Laboratuvarı kuruyor. Sağlık turizmi ve ‘Anadolu Tıbbı Miras Rotaları’ projeleriyle hem eğitim hem de turizmde yeni adımlar atılacak.

Esma Altın ANKARA - Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Sağlık EnstitüleriBaşkanlığı (TÜSEB),geleneksel ve tamamlayıcıtıp alanında genişletilmişuygulamalarla yeni hedeflerbelirledi.

Buna göre, gelenekselve tamamlayıcı tıp alanındakullanılan tıbbi ürünlerin kalite, güvenlik ve etkinlik değerlendirmelerinin bilimsel temeledayandırılması maksadıyla Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT) Laboratuvarı kurulacak. GETAT Enstitüsüne ait kurumsal bir web sitesihazırlanacak. GETAT eğitimprogramlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonsüreci başlatılacak.

Toplumungeleneksel GETAT uygulamalarıkonusunda bilinçlendirilmesi,yanıltıcı ve riskli uygulamalardan korunması amacıylastrateji oluşturulacak. “SağlıkTurizmi ve Uluslararası İlişkilerKoordinatörlüğü” kurulacak.Sağlık temalı turizm rotalarıgeliştirilecek. “Anadolu TıbbıMiras Rotaları” oluşturulacak.Kapsamlı bir mobil aplikasyongeliştirme projesi hazırlanacak.

 

