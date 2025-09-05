Tedavilerde çığır açacak sistem! Yeni uygulama ile doku ve hücreyi yerli üreteceğiz

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlıkta yerlilik atılımlarına hız kesmeden devam ederken, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

“Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı” sistemiyle insan kaynaklı doku ve hücreler ile bunlardan elde edilecek insan sağlığına yönelik ürünlerin; teşhis, tedavi ve bilimsel olarak kullanımında adil ve eşit tahsisi ile erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TEDAVİLERDE BAŞARI ORANI ARTACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre yeni sistemle hâlihazırda ithal edilen doku ve hücre ürünleri yapılan düzenleme ile artık yerli olarak elde edilecek. Tedavilerde başarı oranı artacak. Dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

Ülke genelinde Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri kurulacak. Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamda izlenecek. Ürün çeşitliliği artırılacak ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek.