Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tedavilerde çığır açacak sistem! Yeni uygulama ile doku ve hücreyi yerli üreteceğiz

Tedavilerde çığır açacak sistem! Yeni uygulama ile doku ve hücreyi yerli üreteceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tedavilerde çığır açacak sistem! Yeni uygulama ile doku ve hücreyi yerli üreteceğiz
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, “Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı” sistemiyle doku ve hücre ürünlerinin yerli üretimini başlatıyor. Yeni sistemle tedavilerde başarı oranı artacak, dışa bağımlılık azalacak ve sağlıkta yerlilik atılımları güçlenecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlıkta yerlilik atılımlarına hız kesmeden devam ederken, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

“Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı” sistemiyle insan kaynaklı doku ve hücreler ile bunlardan elde edilecek insan sağlığına yönelik ürünlerin; teşhis, tedavi ve bilimsel olarak kullanımında adil ve eşit tahsisi ile erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TEDAVİLERDE BAŞARI ORANI ARTACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre yeni sistemle hâlihazırda ithal edilen doku ve hücre ürünleri yapılan düzenleme ile artık yerli olarak elde edilecek. Tedavilerde başarı oranı artacak. Dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

Ülke genelinde Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri kurulacak. Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamda izlenecek. Ürün çeşitliliği artırılacak ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda - SağlıkTuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı - Sağlık148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldüYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğu - SağlıkYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğuBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde! Ses estetiği ile daha güçlü, daha genç ve daha etkileyici - SağlıkBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde!Sigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtuldu - SağlıkSigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtulduAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şart - SağlıkAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şart
Sonraki Haber Yükleniyor...