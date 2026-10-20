ABD’de geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli, tek bir yüz fotoğrafından kanser hastalarının ölüm riskini tahmin edebiliyor. 40 milyon yüz fotoğrafıyla eğitilen modelin testlerinde, en yüksek risk puanını alan 122 hastadan 64’ünün 90 gün içinde hayatını kaybettiği görüldü. Henüz kesin sonuçlar sunmayan teknoloji doktorların, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmesine ve tedavi seçeneklerini belirlemesine destek olabilecek bir yöntem olarak görülüyor.

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Yapay zeka, sağlık alanında yeni bir kullanım alanıyla gündeme geldi. ABD’deki araştırmacılar tarafından geliştirilen bir modelin, kanser hastalarının yalnızca yüz fotoğraflarını inceleyerek ölüm risklerini tahmin edebildiği belirlendi.

40 MİLYON YÜZ FOTOĞRAFI ANALİZ EDİLDİ

Mass General Brigham Kanser Enstitüsü’nden onkolok Ray Mak ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, yapay zeka modelinin geliştirilmesi için 40 milyon yüz fotoğrafı analiz edildi. Belirli bir görev verilmeden eğitilen algoritma, daha sonra insanların biyolojik yaşını ve kanser hastalarının hayatta kalma ihtimallerini tahmin edecek şekilde uyarlandı.

Araştırmacılar, modelin performansını farklı hasta grupları üzerinde test etti. İlk grupta yer alan 3 bin 820 kanser hastasının sonuçları incelendiğinde, yapay zekanın en yüksek ölüm riski puanını verdiği 122 kişiden 64’ünün fotoğraflarının çekilmesinden sonraki 90 gün içinde hayatını kaybettiği görüldü.

Tek bir yüz fotoğrafı yeterli! Yapay zeka ölüm riskini hesaplıyor

Ayrı bir test grubunda bulunan 38 binden fazla kanser hastasında ise kronolojik yaşından daha yaşlı görünen kişilerin ölüm riskinin de daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Ray Mak, doktorların hastalarını değerlendirirken fiziksel görünümlerinden ve genel sağlık durumlarından da yararlandığını belirtti. Ancak bu değerlendirmelerin kişiden kişiye değişebildiğine dikkat çeken Mak, yapay zekanın daha objektif sonuçlar sunarak doktorlara ve hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Teknolojinin özellikle kanser tedavisinin planlanmasına ilişkin kararların verilmesine destek sağlaması hedefleniyor.

Tek bir yüz fotoğrafı yeterli! Yapay zeka ölüm riskini hesaplıyor

Araştırmacılar, yapay zekanın ölüm riski tahmininde yüzün hangi bölgelerine odaklandığını da inceledi. Biyolojik yaş tahmininde alın ve burun ile ağız arasındaki kıvrımlar öne çıkarken, ölüm riski değerlendirmesinde burun köprüsü ve göz altındaki bölgelerin daha fazla dikkate alındığı görüldü. Ancak bu bölgelerin ölüm riskiyle neden ilişkili olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.

The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan araştırmada, tek bir yüz fotoğrafından kanser hastalarının hayatta kalma ihtimalini doğrudan tahmin eden bu tür bir yapay zeka modelinin ilk kez rapor edildiği belirtildi. Araştırmacılar, umut vadeden sonuçlara rağmen modelin güvenilirliğinin ve klinik uygulamalardaki etkinliğinin doğrulanması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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