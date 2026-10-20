Kullandığı zayıflama iğneleri hayatını kararttı! İki gözünü de kaybetti

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Todd Engel, diyabet tedavisi için kullandığı Ozempic ilacının iki gözünde de kalıcı görme kaybına neden olduğunu iddia etti. Yaklaşık 40 yıldır tır şoförlüğü yapan ve mesleğini bırakmak zorunda kalan Engel, ilacın üreticisi Novo Nordisk’e dava açtı. Şirket ise ilaç ile görme kaybı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını savunarak iddiaları reddetti.

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Diyabet ve kilo kontrolü amacıyla kullanılan Ozempic, bu kez ciddi bir sağlık sorunu iddiasıyla gündeme geldi. ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan Todd Engel, 2023 yılında başladığı ilaç tedavisinden birkaç ay sonra sağ gözünde görme kaybı yaşadığını, yaklaşık 10 ay sonra ise sol gözündeki görme yetisini de tamamen kaybettiğini öne sürdü. Yaşadığı kayıpların ardından hayatı değişen Engel, benzer sorunların başkalarının da başına gelmemesi için hukuk mücadelesi başlattı.

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SAĞ GÖZÜ ANİDEN KARARDI

Engel, yaşadığı ilk görme kaybını 2024 yılında bir gece duştan çıktıktan sonra fark ettiğini belirtti. İşe gitmeye hazırlandığı sırada sağ gözünün tamamen karardığını söyleyen Engel, yaşadığı anları, “İşe gitmeye hazırlanıyordum. Shelley'e 'Sağ gözümle göremiyorum. Tamamen siyah. Sağ gözüm tamamen karanlık' dedim” sözleriyle anlattı.

10 AY İÇİNDE İKİNCİ ŞOK!

Endişelenerek hastaneye başvuran Engel, Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü’nde yapılan incelemelerin ardından, halk arasında “göz felci” olarak bilinen arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION) teşhisi aldı. Ani ve kalıcı görme kaybına yol açabilen bu rahatsızlığın ardından ilacı kullanmayı sürdüren Engel, yaklaşık 10 ay sonra sol gözündeki görme yetisini de kaybetti.

İki gözünde de görme yetisini yitiren Engel, yaşadığı durumu “Kör olmadım, görme yetim elimden alındı, bu hem benim hem de ailem için felaket oldu” sözleriyle ifade etti. Yaklaşık 40 yıldır tır şoförlüğü yapan Engel, görme kaybı nedeniyle mesleğini ve ticari ehliyetini bırakmak zorunda kaldı. Günlük hayatında da başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Engel, evinde hareket ederken adımlarını saydığını anlattı.

Kaynak: Fox News

Fox News’e konuşan Engel, en çok ailesini artık göremeyecek olmanın kendisini üzdüğünü söyledi. Eşinin yüzünü, çocuklarını ve torunlarını bir daha göremeyeceğini belirten Engel, “Karanlıkta uyanırım, karanlıkta uyurum” diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Yaşadıklarının ardından ilacın üreticisi Novo Nordisk’e dava açan Engel, ilaçla ilgili muhtemel riskler konusunda önceden bilgilendirilmiş olması halinde tedaviyi kabul etmeyeceğini savundu. Engel, “Gözlerimi tehlikeye atmayı reddediyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ailenin avukatı Jonathan Orent de şirketin muhtemel riskler hakkında yeterli uyarıda bulunmadığını öne sürerek davanın temelinde hastaların doğru bilgilendirilmesi meselesinin bulunduğunu belirtti.

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ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Novo Nordisk adına açıklama yapan Liz Skrbkova ise iddiaları kabul etmedi. Skrbkova, semaglutid etken maddesi de dahil olmak üzere GLP-1 grubu ilaçlarla NAION arasında mevcut veriler üzerinden doğrudan bir neden-sonuç ilişkisinin doğrulanamayacağını savundu.

Engel’in görme kaybının Ozempic kullanımından kaynaklandığı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Dava, ilaçların muhtemel yan etkileri ve hastaların tedavi öncesinde riskler konusunda bilgilendirilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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