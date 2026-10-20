Kenya’daki ‘açlık tarikatı’ faciasına ilişkin davada karar açıklandı. Tarikat lideri Paul Mackenzie ve 28 sanık, 190'ı çocuk 191 kişinin 'Cennet'e gitme vaadiyle' aç bırakılarak öldürülmesinden suçlu bulundu.

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Kenya’da dini inançlar uğruna aç kalmaya teşvik edilen yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Şakahola faciasına ilişkin yargılamada önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek Mahkeme, tarikat lideri Paul Mackenzie ile diğer 28 sanığı, 2023 yılında Malindi yakınlarındaki Şakahola Ormanı’nda ortaya çıkarılan toplu ölümlerle bağlantılı olarak suçlu buldu.

Kenya'daki ‘tarikat’ davasında karar! 190’dan fazla çocuk aç bırakılarak öldürmüştü

29 SANIK CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU

Yüksek Mahkeme Hakimi Diana Kavedza-Mochache, kararını açıklarken savcılığın 29 sanık hakkındaki suçlamaları kanıtladığına hükmetti. Mahkeme, sanıkları Kenya Ceza Kanunu’nun 203. maddesi kapsamında cinayetten suçlu buldu.

Kenya'daki ‘tarikat’ davasında karar! 190’dan fazla çocuk aç bırakılarak öldürmüştü

ÇOCUKLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDIĞI İDDİASI REDDEDİLDİ

Duruşmada, mağdurların kendi istekleriyle oruç tutarak hayatlarını kaybettikleri yönündeki savunma da reddedildi. Hakim, özellikle 16 yaşından küçük çocukların gönüllü olarak ölümüne kadar aç kaldığı iddiasını kabul etmedi. "Sanıkların, yaşları 16'nın altında olan mağdurların kendi istekleriyle ölüme kadar oruç tuttukları yönündeki savunmalarını reddediyorum," diyen hakim, kararında çocukların bu sürece kendi iradeleriyle katıldığı yönündeki savunmaya itibar etmedi.

Kenya'daki ‘tarikat’ davasında karar! 190’dan fazla çocuk aç bırakılarak öldürmüştü

190 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Good News International Kilisesi’nin lideri Paul Mackenzie, takipçilerini manevi kurtuluşa ulaşacakları inancıyla aşırı oruç tutmaya yönlendirmekle suçlanıyordu. Liderin isteği doğrultusunda ebeveynlerin çocuklarını 'Cennete gitmeleri' için aç bırakmaları sonucu 190 çocuk hayatını kaybederken, bir bebek de doğduktan 12 gün sonra can verdi.

Kenya'daki ‘tarikat’ davasında karar! 190’dan fazla çocuk aç bırakılarak öldürmüştü

Savcılık, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin ölümlerinin gönüllü dini uygulamalardan kaynaklanmadığını, aksine onları ölümcül açlığa sürükleyen sistematik bir sürecin sonucu olduğunu savundu. Sanıklar ise cinayet suçlamalarını reddederek mağdurların oruç tutmayı kendilerinin tercih ettiğini ileri sürdü.

Kenya'daki ‘tarikat’ davasında karar! 190’dan fazla çocuk aç bırakılarak öldürmüştü

2023 yılında Şakahola Ormanı’nda sığ mezarlarda yüzlerce cesedin bulunmasıyla ortaya çıkan facia, Kenya’da büyük tepkiye yol açmıştı. Soruşturmalar sırasında toplu mezarlar ve ciddi yetersiz beslenme belirtileri tespit edilmiş, olay ülkede dini grupların denetlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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