Topuk kanı testi akciğer hasarını önlüyor

Her 3 bin doğumda bir görülen, bir akciğer hastalığı olan kistik fibrozis, bebeklerden alınan topuk kanıyla erken teşhis edilebiliyor. Kistik fibrozisin erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen, “Hastalıkla mücadelede en önemli adım, hastalığın doğumdan kısa süre sonra fark edilmesidir. Türkiye’de yenidoğanlardan alınan topuk kanı taraması, kistik fibrozisi erken evrede belirleyebilme imkânı sağlar. Böylece erken dönemde başlanan uygun tedaviyle akciğer hasarı gibi organ tutulumlarını geciktirilebilir ve çocukların yaşam süresi ile kalitesi belirgin şekilde artırılabilir” dedi.

Geçtiğimiz aylarda SGK’nın kistik fibrozis tedavisinde kullanılan bir ilacı geri ödeme kapsamına aldığını hatırlatan Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Gökçen Kartal Öztürk ise, “Genetik bozukluğu hedef alan bu ilaçlar, solunum fonksiyonlarında iyileşme, enfeksiyon sıklığında azalma, kilo alımı ve genel sağlık durumunda belirgin düzelme sağlar. Bu, son derece önemli bir gelişme” dedi.