Türk Toraks Derneği’nden kapalı alanlarda "sıfır nikotin" çağrısı

Türkiye’de tütün kontrolü mevzuatının yeniden ele alındığı bu günlerde, kamuoyuna sızan yeni yasa taslağı bilim insanlarını harekete geçirdi. İşletmelerde müşteri alanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde sigara odaları ve kabinleri oluşturulmasına imkan tanıyacağı iddia edilen düzenlemeye karşı Türk Toraks Derneğ’inden itiraz geldi. Dernek, kapalı alanlarda sıfır tolerans vurgusu yaparak, tütünsüz ve nikotinsiz tam yasak çağrısında bulundu.

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"SİGARA DUMANI KABİNE SIĞMAZ"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, yüzde 10’luk bir alan ayrılmasının yüzde 100 sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekildi. Bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşan uzmanlar; özel iklimlendirme, negatif basınç veya fiziki bölmelerin dumanın, toksik maddelerin ve aerosollerin sızmasını engelleyemediğini belirtti.

Uluslararası araştırmalardan örnekler sunulan bildiride şu çarpıcı verilere yer verildi:

•İsviçre: Ayrı sigara odası bulunan restoran ve kafelerde, sigara içilmeyen alanlardaki ince partikül ($PM_{2.5}$) düzeyinin tam yasak uygulanan yerlere göre iki kat yüksek olduğu saptandı.

•Tayland: Havalimanlarında yapılan ölçümlerde, sigara kabinlerinin hemen dışındaki zararlı partikül seviyesinin, sigarasız alanlara göre 3,6 kat daha fazla olduğu kanıtlandı.

"ÜÇÜNCÜ EL DUMAN" TEHLİKESİ

Tehlikenin sadece havaya yayılan dumanla sınırlı kalmadığını belirten dernek, "üçüncü el duman" maruziyetine vurgu yaptı. Yüzeylerde ve tozda biriken nikotin kalıntılarının aylar, hatta yıllar sonra bile ortama zehir salmaya devam ettiği ifade edildi. Sigara içilmese dahi bu odalara temizlik gibi gerekçelerle giren çalışanların ciddi sağlık riski altında kalacağı bildirildi.

DÜNYA TERK EDİYOR, TÜRKİYE KAZANIMLARINI KAYBETMEMELİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de havalimanı ve benzeri tesislerde sigara kabinleri bulunduran ülkeleri MPOWER stratejisi kapsamındaki ödüllü ülkeler listesinden çıkardığı hatırlandı. Türkiye’nin 4207 sayılı kanunla temiz hava konusunda tarihi kazanımlar elde ettiğini belirten uzmanlar; çözümün yeni istisnalar veya kapalı sigara odaları getirmek değil, mevcut yasa ve denetimlerin sıkılaştırılması olduğunu vurguladı.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de benzer zararlı aerosoller yaydığına işaret eden Türk Toraks Derneği, hem kapalı alanlarda hem de açık alanların kabine dönüştürülmesi süreçlerinde tütün ve nikotinden tamamen arındırılmış politikaların tavizsiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

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