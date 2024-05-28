Türkiye’de 3 çocuktan 1’i yanlış besleniyor!

Çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, 5 yaş öncesi çocuklarda beslenme bozukluklarını çok sık görmeye başladıklarını kaydederek “Çocuğun 5 yaşa kadar beslenmesi ileriki yıllardaki sağlığı için kritik eşiktir” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türk Pedriyatri Kurumunun araştırmasına göre Türkiye’de çocukların yüzde 12’si beslenme yetersizliği çekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ‘Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) Ön Sonuçlarına göre ise yaklaşık her beş çocuktan birisi şişman. Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Türk Pediyatri Kongresi’nde Türk çocuğunun beslenme karnesinin zayıf olduğuna dikkat çeken uzmanlar “Geleceğimizin garantisi olan çocukların sağlığı tehdit altında. Çocukların yarısı şişman, yarısı yetersiz besleniyor. 5 yaş altı çocuklardaki beslenme bozuklukları çocukların zekâ gelişimleri ve boy uzamasını etkilerken bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik hastalıkların gelişimine de zemin hazırlıyor” uyarısını yaptı.

İLK 5 YAŞ KRİTİK DÖNEM

Türkiye’de hastaneye yatan çocukların yüzde 11-16’sında yetersiz beslenme tespit edildiğini söyleyen Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş “Toplum içinde bu oran yüzde 12 olarak ölçülse de tablo gerçekte daha ürkütücü. Üstelik çocuk kliniğine başvuran çocuklarda büyük oranda beslenme bozukluğunu ölçemiyoruz. Biz pediyatristlere bu konuda ciddi bir görev düşüyor. Bütün çocukları mutlaka bu açıdan izlememiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının beslenme destekleri de var, ücretsiz. Bu çocuklara bunları vermek mümkün. Bunun için en az 15-20 dakikalık bir süre gerekiyor” dedi. Hayatın ilk 5 yılının doğru ve yeterli beslenme açısından son derece önemli bir dönem olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çokuğraş “Bodurluk dediğimiz boy kısalığı, çocuğun okul başarısının yanında bütün hayatını etkileyecek olan zihinsel gelişimi, nörolojik sağlığı, bağışıklık sisteminin gelişimi büyük oranda beş yaşına kadar şekillenir. Diğer yıllar da önemlidir ama hayatın ilk 5 yılı gelecek sağlığı belirlemede kritik bir dönemdir” diye açıkladı.

YANLIŞ BESLENMEYİ BELİRLEMEK ZOR

Beslenme bozukluğunun iki ucu keskin bıçak olduğuna işaret eden Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer, çocuğun ne yediğinin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Beslenme yetersizliğinin yanında yanlış nitelikte beslenmenin de ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beşer “Çocuğun boyu, kilosu iyi ama tükettiği sadece karbonhidrat ve aşırı yağlı yiyecekler. Yeteri kadar protein alamaması; uygun büyümesi, zekâ gelişimi ve birçok fonksiyonu için alması gerekenleri alamaması durumu söz konusu. İşin kötü tarafı, içeriği yanlış beslenmenin tespiti çok zor. Alması gereken kaloriyi sadece ekmekten alan bir çocuğun, boyu, kilosu, görüntüsü normal gibi durabiliyor ama aslında orada da bozukluk var” şeklinde konuştu.

SU YERİNE ASİTLİ İÇECEK TÜKETİYORLAR

Yeni nesil beslenme, çocuk sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri olan taş hastalıklarının da görülme sıklığını artırdı. Özellikle son yıllarda gazlı içeceklerin fazla tüketiliyor olmasının bunların suyun yerine geçmesine sebep olduğunu söyleyen Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Canpolat “Çocuk sürekli olarak bunları tükettiği için su içmiyor. Bu da oldukça riskli bir durum. Çünkü hiçbir sıvı gıda veya sıvı içecek saf suyun yerine alamaz. Su tüketiminin azalmasına bağlı olarak, aslında yetişkinlerde daha fazla görülen ve çocuklarda görmediğimiz taş hastalıklarına daha sık rastlıyoruz. Bunun yanda, idrar yolu enfeksiyonlarının giderek artması, çeşitli mesane hastalıklarının daha fazla görülmesi gibi pek çok sorunla karşı karşıyayız. Hele ki bir çocuğun altta yatan bir böbrek hastalığı varsa. Sıvı tüketimi o zaman son derece önemli bir hâl alıyor” dedi.