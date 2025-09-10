Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin sağlık vizyonu Asya'ya örnek olacak

Türkiye’nin sağlık vizyonu Asya’ya örnek olacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geniş bir heyetle Türkiye tarihinde ilk defa Sağlık Bakanı düzeyinde Çin’e resmî ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu. Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı ile Çin’in yenilikçi üretim kapasitesinin birleşmesi sayesinde küresel sağlık pazarında yeni bir güç oluşturulması hedefleniyor. 

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun, önceki gün başlayan ve yarın tamamlanacak olan Çin ziyareti büyük ses getirdi. Türkiye tarihinde Sağlık Bakanı düzeyinde, akademisyenler, iş adamları, rektörler ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu geniş bir heyetle Çin’e ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dün Pekin’de temaslarda bulunurken, bugün de Şanghay’da önemli görüşmeler yapacak. Yarın ise Shenzhen’de bir dizi ziyaret ve görüşmenin ardından Çin turunu tamamlayacak. Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, biopark fabrikaları, görüntüleme merkezleri ve aşı merkezleri gibi inovasyon merkezlerini gezdi. İki ülkenin sağlık alanındaki gelişmelerinin birbiriyle entegrasyonu konusunda iş birliği yapılması hedefleniyor.

PAZARA BÜYÜK KATKI

Türkiye ve Çin’in sağlık alanındaki iş birliğiyle ortak projeler geliştirilerek küresel sağlık problemlerine çözüm üretilmesi planlanıyor. Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı ile Çin’in yenilikçi üretim kapasitesinin birleşmesi sayesinde küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni bir güç ortaya çıkması ve milyarlarca insanın hayatının iyileşmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının düzenlemesiyle aile hekimlerine akupunktur ve fitoterapi uygulama yetkisi verilerek geleneksel tıbbın erişilebilirliği artırılıyor. Bu doğrultuda, geleneksel tıpta öne çıkan Çin ile iş birliği yapılarak ortak sempozyumlar ve eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor.

