Üniversite hastaneleri için MHRS'den randevu alınabilecek! Uygulama 2 kentte başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak'ta üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu. Pilot uygulamanın Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde başlayacağını duyuran Bakan, "1 Eylül'den itibaren başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak'ta bir dizi etkinliğe katıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılan Memişoğlu, önemli bir haberi de paylaştı.

PİLOT UYGULAMA 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

"Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek" diyen Memişoğlu, "Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN'DAN 2026 MESAJI

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını söyledi.

 

