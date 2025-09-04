Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda
Hemoroid, Akıllı Telefon, Sağlık, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’li bilim insanları, tuvalette uzun süre akıllı telefon kullanımının hemoroid riskini artırdığını açıkladı. Uzmanlar tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı.

Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi testi yaptıran 125 yetişkin üzerinde, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeren bir anket yaptı.

100 KİŞİDEN 66’SI TUVALETTE TELEFON KULLANIYOR

Kolonoskopi sonuçları ile anket cevaplarını inceledikleri katılımcıların yüzde 66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit eden araştırmacılar, bu kişilerde hemoroid görülme olasılığının diğerlerine kıyasla yüzde 46 daha fazla olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, bu esnada telefonda en sık yapılan aktivitelerin başında "haber okumak ve sosyal medyada gezinmek" olduğu sonucuna varırken, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı.

Hemoroidin yılda yaklaşık 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusuyla en sık görülen üçüncü gastrointestinal tanı olduğunu ve sağlık sistemine 800 milyon dolardan fazla maliyet yüklediğini belirten araştırmacılar, kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamileliğin de hemoroid riskini artıran faktörler arasında yer aldığını aktardı.

AKILLI TELEFONLA UZUN SÜRE OTURMAK HEMOROİDE YOL AÇIYOR

Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefon kullanımının tuvalette geçirilen sürenin uzamasına neden olabileceği ve bu durumun hemoroid riskini artırdığı sonucuna vardı.

Araştırma, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu!Valiliktan günübirlik tekne ve yatları ilgilendiren karar: Yasak geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tedavilerde çığır açacak sistem! Yeni uygulama ile doku ve hücreyi yerli üreteceğiz - SağlıkTedavilerde çığır açacak sistem!148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı - Sağlık148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldüYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğu - SağlıkYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğuBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde! Ses estetiği ile daha güçlü, daha genç ve daha etkileyici - SağlıkBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde!Sigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtuldu - SağlıkSigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtulduAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şart - SağlıkAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şart
Sonraki Haber Yükleniyor...