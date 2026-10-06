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Sağlık

Üç dakikası 90 dakikaya bedel! Kalbe kısa süreli yoğun egzersiz

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Üç dakikası 90 dakikaya bedel! Kalbe kısa süreli yoğun egzersiz
Başlık ResmiÜç dakikası 90 dakikaya bedel! Kalbe kısa süreli yoğun egzersiz

Yeni bir araştırmaya göre, yalnızca 3 dakikalık yoğun depar bile vücutta faydalı proteinlerin salgılanmasını artırarak kalp sağlığını destekleyebilir, yağ yakımını hızlandırabilir ve obezite ile diyabete karşı koruyucu etki sağlayabilir.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, sadece üç dakikalık deparın vücutta moleküler değişiklikleri tetikleyerek, kalp sağlığıyla bağlantılı ve obezite ile diyabete karşı koruma sağlayan faydalı proteinlerin kan dolaşımına karışmasını artırabileceğini, bunun da kalbin üzerindeki yükü hafifletmeye ve yağ yakmaya yardımcı olabileceğini buldu.

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Kısa süreli ve yoğun egzersizin kalp atış hızını hızla artırdığı, bunun da kanın daha güçlü pompalanmasına ve çalışan kaslara oksijen taşınmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu, kalori yakımını hızlandırmaya ve vücudun stresi daha iyi yönetmesine, daha kolay iyileşmesine ve sakatlanmaları önlemesine yardımcı olabilir.

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