Uyuşturucudan kurtuluş var! En önemli derdimiz: Amfetamin

Yeşilay Başkanı Dinç, sigaranın uyuşturucu kullanımının ilk basamağını oluşturduğunu belirterek Türkiye’nin en büyük meselesinin amfetamin kullanımı olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK İSTANBUL - Dünyada uyuşturucu kullanımındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “Uyuşturucu kullanımının ilk basamağı sigara. Günümüzde sigara kullanımının çocukluk çağına kayması, gençlerin elektronik sigara kullanımındaki artış, uyuşturucu bağımlılığını da tetikliyor” dedi. Dinç “Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü”nde yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanımının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu endüstrinin bütün dünyada beyin yapıları tam gelişmeyen gençleri hedeflediğini belirterek, “BM raporuna göre 2021’de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden biri uyuşturucu kullanıyor. Ayrıca, uyuşturucu kullanımının son 10 yılda yüzde 23 artması endişe verici boyutta” diye konuştu.



ÇAPRAZ BAĞIMLILIK



Bağımlılıklar birbirini etkilediğine işaret eden Dinç “Sigara bağımlılığı, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı olan kişiler kolaylıkla uyuşturucu bağımlığına geçiyor. Çünkü beyinlerindeki ödül mekanizmaları buna göre çalışıyor. Yeşilay’dan danışmanlık alan gençlerin yaşı 17’ye iniyor. Ancak bu çocukların geçmişlerinde mutlaka sigaraya çok daha erken yaşta başladığını görüyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni nesil 930 psikoaktif madde izlendiğini söyleyen Dinç “Ülkemiz için en önemli problem amfetamin kullanımı. Sosyal medyada zararsız olduğu iddia edilerek reklamı yapılan yeni nesil psikokatif maddeler, daha kolay bağımlılık yapıyor ve klasik uyuşturuculardan daha zor tedavi ediliyor. Ancak uyuşturucu ile mücadele konusundaki en önemli hata, uyuşturucudan kurtulmanın mümkün olmadığı şeklindeki yanlış bilgi. Türkiye’nin her şehrine dağılmış 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde (YEDAM) yüzlerce kişi tedavi olarak temizlendi” dedi.