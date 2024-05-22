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Haberler > Sağlık > Uzmanlar uyardı, temizlik mendillerine dikkat! Sağlık açısından oluşturduğu riskler bitmiyor

Uzmanlar uyardı, temizlik mendillerine dikkat! Sağlık açısından oluşturduğu riskler bitmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanlar uyardı, temizlik mendillerine dikkat! Sağlık açısından oluşturduğu riskler bitmiyor
Kimyasal, Sağlık Problemleri, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Deride kuruluk, soyulma, çatlama, egzamaya yol açabilen; öksürük, hırıltı, nefes darlığına sebep olabilen kullan-at mendillerin kullanımı sınırlandırılmalı.”

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Pratikliği sebebiyle sıkça tercih edilen ve birçok marka tarafından çeşitli içeriklerle piyasaya sunulan ıslak mendillerin, insan sağlığını tehdit ettiği bildirildi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Solak, temizlik havlularının çeşitli kimyasallar içerdiğini belirterek, direkt elle temasından dolayı fazla kullanımda deride ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi. Solak “Söz konusu kimyasallar elin koruyucu tabakasını yok ediyor. ‘Kontakt dermatit’ dediğimiz, deride kuruluk, soyulma, çatlama oluşabiliyor. El egzamaları meydana gelebiliyor. Özellikle bebekler ve küçük çocukların deri sağlığı açısından risk oluşturuyor. Bu bezler her yüzeyde kullanılmamalı, kullanım alanı sınırlandırılmalı” dedi.

ÖKSÜRÜK, HIRILTI, NEFES DARLIĞI...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selda Kaya ise “Kimyasal içerikli tek kullanımlık temizlik mendilleri, çeşitli parfüm ve kokular içeriyor. Bunlar sürekli kullanımda, kişide öksürük, hırıltı, nefes darlığı yapabilir. Kişide alerjik bir durum ortaya çıkarabilir, astım gözlenebilir. Bu sebeple, çok fazla önermiyorum” diye konuştu. Uzun süre tabiatta yok olmadan kalabildiği için bu mendillere çevre sağlığı açısından da tepki gösteriliyor. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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