Uzmanlar uyarıyor: Bu 5 ürünü sakın dondurucuya koymayın!

Özellikle yaz sebzelerini, kışın tüketebilmek için içine koyduğumuz derin dondurucular, uzun süre bu besinleri taze şekilde muhafaza edebiliyor. Ancak derin dondurucuya koyacağımız besinleri iyi seçmemiz gerekiyor çünkü bazı yiyeceklerin donma altında yapısı bozulabiliyor ve bu durum zehirlenme gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Uzmanlar, her şeyin buzdolabına konulmasının mümkün olmadığı konusunda uyarıyor. Çok çeşitli ürünleri saklamanın kullanışlı bir yolu olsa da, bazı yiyecekler çok fazla soğutulduğunda bozulur.

En çok dondurulan yiyecekler arasında ekmek, et, peynir, süt, mantar ve pişmiş pirinç bulunduğunu söyleyen uzmanlar, "Tarihi geçmiş olduğu sürece çoğu gıda dondurulabilir. Ancak bazıları bu işlem sırasında bozulabilir veya parçalanabilir." uyarısında bulundu.

İşte asla dondurmamanız gereken 5 yiyecek...

1. Kızarmış veya yağlı yiyecekler

Kızarmış yiyeceklerin dondurulması, çözdürme sırasında nem ve yağ dağılımı nedeniyle muhtemelen ıslak bir karışımla sonuçlanacaktır. Patates kızartması gibi dondurulmuş hazır ürünler genellikle dondurulmaya uygun olarak tasarlanırken, ev yapımı versiyonları orijinal çıtır dokusunu kaybeder ve sağlık açısından uygun değildir.

2. Haşlanmış yumurta

Uzmanlar, yumurtaların da haşlandıktan sonra dondurucuya konulmaması gerektiğini belirtiyorlar. Yumurta beyazlarını dondurucuya koyulduğunda çözüldüğünde sert, lastik gibi ve sulu bir hal alacağı uyarısında bulunan uzmanlar, "Ancak haşlanmış yumurta sarılarını daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz; ancak bunun için jel benzeri bir yapının oluşmasını önlemek amacıyla içine az miktarda tuz veya şeker eklemeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

3. Su içeriği yüksek sebzeler (salatalık veya marul gibi)

Sebzelerin en güzel yanlarından biri de çıtır çıtır olmalarıdır. Ancak salatalık veya marul gibi besinleri buzdolabına koymak, tekrar çözüldüklerinde lapa haline gelmelerine neden olabilir. Bu ürünleri dondurmanın işe yarayacağı tek durum, çıtır bir dokuya ihtiyaç duyulmayan çorbalarda, smoothielerde veya soslarda kullanmayı planlıyorsanız geçerlidir.

4. Yoğurt ve krema

Yoğurdu dondurabilirsiniz ancak çözdürüldüğünde dokusu değişecektir, daha buzlu, ayrık veya daha sulu hale gelecektir. Kremamsı bir ağız hissi sevenler için bu pek hoş olmayacaktır.

Benzer şekilde, kremanın dokusu çözüldükten sonra hafifçe taneli veya ayrık hale gelebilir, bu da onu çırpmaktan ziyade yemek pişirme, çorba veya soslar için daha uygun hale getirir.

5. Yumuşak peynir

Yumuşak peyniri dondurmanın güvenli olduğunu söyleyen uzmanlar çözüldüğünde çok sulu olacağı uyarısında bulundu.

Dondurulmaya uygun olan çoğu gıdanın etiketinde bu bilginin yer aldığını ve önceden paketlenmiş gıdaların son kullanma tarihine kadar dondurulabileceğini söyleyen uzmanlar, "Daha sonra dondurursanız gıda zehirlenmesi riski artar" uyarısında bulundular.