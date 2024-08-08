Uzmanlardan 'acil tedbir' çağrısı: Nüfus artışı için kadın sağlığına destek şart

Bütün dünyada azalan nüfus artış hızı, demografik yapının değişmesi, sağlık giderlerinin artması ve genç nüfusun omzuna daha fazla yük binmesi sonucunu doğuruyor. Uzmanlar Türkiye’nin doğum hızı konusunda sınırda olduğunu belirterek, zaman kaybetmeden tedbir alınması gerektiğini söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızının kayıtlara geçen en düşük seviyeye gerilediği ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin doğum hızının 1965 yılındaki seviyenin altına düştüğüne dikkati çeken Murat Oymak “2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51’e düştü. Bunlar çok tehlikeli sayılar. Bir ülkede nüfusun azalma eğilimine girme eşiği, yani yenilenme düzeyi 2,1’dir. Türkiye’de doğurganlık hızı 2016’dan bu yana yenilenme seviyesinin altında seyrediyor. Kadın üreme sağlığı desteklenmeli” dedi.

GÜNEY KORE, İLKOKULLARI KAPATIYOR

Nüfus oranlarındaki azalmanın dünya ülkelerinde sarsıcı sosyal değişimlere sebep olacağını söyleyen Organon Türkiye Ülke Lideri Oymak “Bunun en çarpıcı örneği Güney Kore’de yaşanıyor. Geçen sene sadece 379 bin doğumun meydana geldiği ülkede doğum hızında 2008 yılına göre ise yüzde 34,2’lik bir düşüş yaşanması, önümüzdeki beş sene içinde ilk okulların büyük bir bölümünün kapatılarak yaşlı bakım merkezi hâlinde değerlendirilmesi planını gündeme getirdi” diye konuştu.

HEM GELİŞMİŞ HEM DE GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE AZALIYOR

Doğum hızının düşüşünde birden fazla faktörün rol aldığını ifade eden Oymak “Bunu sadece ekonomiye bağlamak doğru değil. Onun da rolü var elbette ama çalışmalar kadının eğitim süresi uzadıkça ve evlilik yaşı ilerledikçe doğum oranlarının düştüğünü gösteriyor. Öte yandan çocuğun bakım ve eğitim şartları da ailelerin çocuk sahibi olma planlarında etkili oluyor. Bu yüzden tek bir yönden yaklaşarak doğum hızındaki düşüşe çözüm bulmak mümkün değil. Hem ekonomisi geri kalmış ülkeler hem de gelişmiş ülkelerde farklı sebeplere bağlı olarak çocuk sahibi olma isteği düşüyor. Çin’de azalan doğum oranları sebebiyle kadın doğum hastanelerinin kapanmaya başladığı haberleri geliyor” dedi.

İŞE KADIN SAĞLIĞINDAN BAŞLAMAK GEREK

Doğurganlık hızının artırılabilmesi için çocukluktan itibaren kadının sağlıklı olması için çaba sarf etmek gerektiğini söyleyen Ayça Firidin “Kadın sağlığını 360 derece ele almak gerekir. Gebeliğin önündeki sağlıkla ilgili engellerin kaldırılması, sağlık sebepleri ya da ileri yaş sebebiyle çocuk sahibi olmayan kadınlara tüp bebek tedavileri ile yardımcı olmak, iki gebeliğinin arasını açarak daha sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek isteyen kadına aile planlaması desteği vermek, doğurganlık hızının sağlıklı şekilde artırılması açısından önemli detaylardır” diye ifade etti.

TÜP BEBEKTEKİ LİDERLİK AVANTAJINI KULLANMALIYIZ

Tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinin birçok ailenin çocuk sahibi olmasında rol oynadığını vurgulayan Firidin “Türkiye tüp bebek tedavileri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Avrupa’da altıncı, dünyada dokuzuncu sıradayız. Ülkemizde 150’den fazla tüp bebek merkezi bulunuyor ve yılda yaklaşık 90 bin ile 100 bin arasında siklus yapılıyor. Çok sayıda sağlık turisti tüp bebek yaptırmak için Türkiye’ye geliyor. Doğurganlık hızının azaldığı böyle bir dönemde bu avantajımızı kullanmalıyız” dedi.

ORTALAMAMIZ AVRUPA ÜLKELERİNDEN YÜKSEK

Türkiye’nin referans aldığı ülkelerden Malta’da doğum hızının 1,08, İspanya’da 1,16, İtalya’da 1,24 gibi oldukça düşük seviyelerde bulunduğunu aktaran Murat Oymak “Türkiye hâlâ Avrupa ortalamasının üzerinde. Fakat giderek daha fazla geriliyoruz. Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı, geçen sene 958 bin 408 oldu. Dünyada bu konuda tedbir alan ülkeler gelecekte rahat edecek. Bizim sağlık altyapımız birçok Avrupa ülkesinden ileride. Bunun avantajını kullanarak devlet ve özel sektör desteği ile nüfus oranlarımızı artırmalıyız. Kadın üreme sağlığı üzerine çalışan bir şirket olarak devletimizle iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

TÜRKİYE “ORTA YAŞLI ÜLKE” OLDU

Nüfus artış hızındaki düşüşün dünyanın problemi olduğunu vurgulayan Oymak, dünya ülkelerinin üçte ikisinin 2,1 olan yenilenme eşiğinin altında kaldığını belirterek, acil tedbir alınmazsa beş sene içinde dünyanın konuştuğu en önemli üç konudan birinin ‘genç nüfusun azalması’ olacağını söyledi. Türkiye’nin geçmişte genç nüfusuyla gurur duyduğunu hatırlatan Murat Oymak “Şu anda artık orta yaşlı bir ülkeyiz, ancak böyle giderse Türkiye 10 yıl içinde yaşlı bir ülke olacak. Daha az sayıdaki genç nüfus yaşlı nüfusa bakmak mecburiyetinde kalacak. Bu da hem sosyal hem de ekonomik olarak sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu.