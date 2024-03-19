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Haberler > Sağlık > Yakın geleceğin problemi yaşlı sağlığı!

Yakın geleceğin problemi yaşlı sağlığı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yakın geleceğin problemi yaşlı sağlığı!

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 istatistiklerine göre Türkiye yaşlı nüfusu son 10 yılda yüzde 49 oranında artarak 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

Avrupa’ya göre daha genç bir nüfusa sahip ülkemizin de giderek yaşlandığını belirten uzmanlar, yaşlı sağlığının özel bir önem kazanmaya başladığını vurguluyor. 2060’a kadar dünyadaki nüfusun yüzde 22’sinin, yani yaklaşık 2,1 milyar kişinin yaşlı kişiler olacağı öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2030 yılında Türkiye’deki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı yüzde 12,9, 2040 yılında da yüzde 16,3 olacağı tahmin ediliyor.

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUMAK ŞART!

Önümüzdeki 40 sene içinde yaşlı nüfusun daha da artacağına dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Geriatri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serap Duru, ileri yaştaki kişilere verilecek sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Duru, dünyadaki yaşlı popülasyonda akciğer sağlığının özellikle Covid-19 pandemisinden sonra önem kazandığını belirten Doç. Dr. Duru “Yaşlanma bedensel ve zihinsel değişimleri beraberinde getiriyor. Yaşlanma süreciyle birlikte solunum fonksiyonları değişiyor ve yaşlılar özellikle zatürre ve diğer virüs enfeksiyonları gibi akciğer problemleri ile daha çok karşılaşıyor. Akciğer sağlığını korumak için yaşlıların doktor kontrolünde kalmaları, tütün ve tütün ürünleri ve hava kirliliğinden korunmaları, sağlıklı beslenme düzenlerini ve kendilerine uygun egzersiz programlarını sürdürmeleri hayati önem taşıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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