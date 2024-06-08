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Haberler > Sağlık > Yaz aylarında gıda hijyenine dikkat! Gıda zehirlenmesinden yılda 420 bin kişi ölüyor...

Yaz aylarında gıda hijyenine dikkat! Gıda zehirlenmesinden yılda 420 bin kişi ölüyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaz aylarında gıda hijyenine dikkat! Gıda zehirlenmesinden yılda 420 bin kişi ölüyor...

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü… Güvenli olmayan gıdalardan kaynaklı hastalıklar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 600 milyon kişi hastanelere başvuruyor. Yaz aylarında gıda güvenliği daha da önemli hâle geliyor.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü… Güvenli olmayan gıdalardan kaynaklı hastalıklar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 600 milyon kişi hastanelere başvuruyor. Bunlardan 420 bini hayatını kaybederken, güvensiz gıdalar, 5 yaş altındaki çocuklar için en büyük tehdidi oluşturuyor. Yaz aylarında gıda güvenliği daha da önemli hâle geliyor.

YAZ AYLARINDA ARTIYOR

Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin daha da arttığını söyleyen Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Bilimsel İletişim Yöneticisi Uzm. Dyt. Özge Dinç Coşkun, “Organik gübre, sulama için kullanılan su, depolama, taşıma için kullanılan kaplar, araçların yüzeylerindeki mikroorganizmalar ile ürünü alanların ellerindeki mikroplar, besin zehirlenmelerine yol açabiliyor” dedi.

Coşkun, mikrobiyolojik bulaşmadan kaynaklanan risklerin azaltılması için şu tavsiyelerde bulundu:

>> Alışveriş yaparken, kötü kokulu, açıkça hasar görmüş veya küflü besinleri satın almayın.
>> İçi ıslak paketli sebzeleri satın almayın. Islaklık küflenme riski taşıyabileceğini gösterir. 
>> Ürünleri eve getirdiğinizde bekletmeden temiz, soğuk (5 °) bir buzdolabına yerleştirin.
>> Çabuk bozulma potansiyeli olan, et, yumurta, süt ve balık gibi besinleri açıkta bekletmeyin.
>> Yemeden önce meyve ve sebzeleri bol ve temiz akan suda yıkayın. Dış yaprakları veya kabukları soyup atınız. >> Çapraz bulaşı önlemek için, çiğ ürünleri doğradığınız tahta ve bıçağı diğer bir besin için kullanmadan yıkayın.
>> Hazırlanan meyve salatalarını ve diğer kesilmiş ürünleri, servis edilene kadar buzdolabında saklayınız, 4 saatten fazla buzdolabının dışında beklediyse, tüketmeyin.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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