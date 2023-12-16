Yeni ilaçlar alzaymırın ilerlemesini yavaşlatıyor

16 Aralık 2023 02:52 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 02:54

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bilim dünyası alzaymırın tedavisi için aralıksız çalışıyor. 2023 yılının, alzaymır hastalığı tedavisinde önemli gelişmelere sahne olduğunu söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Sağlık ve İlaç Dairesi (FDA), bir alzaymır ilacına tam kullanım onayını verdi. Hastalık sırasında beyinde biriken amiloid isimli proteinleri temizleyen bu molekül, özellikle hastalığın erken dönemindeki hastalarda yaklaşık yüzde 30 ile 35’lik bir hastalık yavaşlaması sağlıyor. Bu alzaymır tedavisinde şimdiye kadar elde edilen en önemli başarı” dedi. Bu yıl aynı mekanizma ile etki eden bir başka ilacın da çalışmasının yayınlandığına işaret eden Prof. Dr. Bilgiç “Bu ilaç da Lecanemab etken maddeli ilaç gibi hastalarda hastalığı yavaşlatıyor. Yan etki profilleri de her iki ilaç oldukça benzer. Genetik olarak ApoE geninde E4 varyantı taşıyan kişilerde yan etkiler daha sık izleniyor. Bu nedenle tedavi öncesi bir genetik inceleme yapılması da önerilenler arasında” diye konuştu.