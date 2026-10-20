Yerli ultrason cihazı üretimi için tesis kurulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ultrason cihazı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, cihazların en az yüzde 71 yerlilik oranıyla Türkiye'de kurulacak tesiste üretileceğini açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal esabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulundukları Güney Kore'de, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison'u ziyaret ettiklerini belirtti.

YÜZDE 71 YERLİLİK ORANI

Yapay zeka destekli ultrason sistemlerini ve sürdürdükleri işbirliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız."

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" vizyonuyla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala