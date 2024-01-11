Yoğun bakımlarda virüs yoğunluğu!

11 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:24

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Son haftalarda viral hastalık vaka sayılarında büyük artış yaşanması acillerden sonra yoğun bakımlara da yansıdı. İstanbul ve Bursa’da yoğun bakım yataklarının neredeyse tamamen dolduğunu söyleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku “Son bir ay içinde viral enfeksiyonlara bağlı olarak yoğun bakım yatışlarında büyük bir artış oldu. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bölümünü kronik hastalığın üzerinde influenza, Covid-19 ve bunların kombinasyonu enfeksiyonlar geçirenlerle çocuklarda da RSV enfeksiyonları ile hastalananlar oluşturuyor” dedi. Prof. Dr. Utku kişisel korunma tedbirlerine uyulması gerektiği uyarısını yaptı.

YOĞUNLUK MEVSİMSEL ARTIŞIN ÜZERİNDE

Her yıl normal olarak yoğun bakıma yatışların bu mevsimde arttığına işaret eden Prof. Dr. Utku “Havaların soğuması ile birlikte kış mevsiminde yoğun bakım yataklarımızın doluluğu yüzde 65-70’le ulaşır. Özellikle kronik hastalıklar, KOAH ve diyabet gibi kronik hastalığı olanların biraz sarsıldığı mevsimdir bu zamanlar. Bu yıl da böyle başladı ama sonra birdenbire hızlandı. Meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler özellikle İstanbul’da ve Bursa’da son üç hafta, bir ay içinde giderek artan oranda yoğunluk yaşandığını ortaya koyuyor. Yer bulmak çok zorlaştı. Aynı şekilde servis yatakları da çok yoğun. Servis yataklarında da benzer hastalar ama nispeten daha iyi durumda olanlar orada yatıyor. Yoğun bakıma girenlerin hepsi viral enfeksiyonu olanlar değil ama bu grup hastadaki yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısındaki büyük artış yoğun bakım kapasitelerini olumsuz etkiliyor. Yine meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, kurumlarda onar, yirmişer yeni yoğun bakım yatakları açılıyor. Ankara’daki artışların normal seyrinde olduğu ifade ediliyor” diye aktardı.

BAKANLIK YOĞUN BAKIMLARI TEFTİŞ ETTİ

Sağlık Bakanlığının yoğun bakımların daha efektif kullanılabilmesi için geçtiğimiz haftalarda İl Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla bütün yoğun bakım ünitelerini denetleyerek kapasitelerini belirlediğini, uygun kullanılıp kullanılmadığının teftiş edildiğini aktaran Prof. Dr. Utku, boş yoğun bakımlara hasta transferlerinin sağlandığını söyledi.

ÜNİTELER DAHA AKILCI KULLANILABİLİR

Şu anda yoğun bakımların yüzde 30-50’sini son dönem kanser hastaları ve akut yoğun bakım ihtiyacı olmayan diğer kronik hastalıklara sahip kişilerin doldurduğunu söyleyen Prof. Dr. Utku “Bu yoğunluk kısa bir süre sonra geçecek. Ancak bu tehdit devam edecek. Uzun vadede yoğun bakımların daha akılcı kullanılabilmesi için kalıcı politikalar üretilmesi lazım. Akut yoğun bakım hizmeti verebilecek ünitelerin dışında kronikleşmiş, kanser gibi vakaların idare edilebileceği birtakım alanlar oluşturmakta fayda var” dedi.

VİRÜS ÇOK HIZLI BULAŞIYOR HASTALIK UZUN SÜRÜYOR

Covid-19 vakalarında da artış yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Utku, virüsün davranışının da değiştiğini belirterek “Şu anki tabloda virülansı yani bulaşma oranı çok yüksek. Aslında geleneksel Covid-19’a göre o kadar kötü seyretmiyor ama bu kadar hızlı yayılması korkutuyor. Viral yük yüksek olduğu için bir kişiye bulaşınca yakın çevresindeki herkes hastalanıyor. Önce yüksek ateşle başlıyor. Ateş iki üç gün içinde düşüyor ama baş ağrısı, eklem ağrıları uzun sürüyor. Tam iyileşme haftalar sürebiliyor. Hastalığın seyri bir tuhaf” diye konuştu.

HASTALIĞI ÇOCUKLAR TAŞIDI

Grip ve Covid-19 virüslerinin daha çok çocuklar üzerinden evlere girdiğini söyleyen Prof. Dr. Utku “Okula giden hasta çocuk virüsü arkadaşına taşıdı onlar da hastalanınca, hastalığı kendi evlerine götürdüler. Bulaştırmamak için ortalıkta fazla dolaşmamak gerekiyor” uyarısını yaptı.

SOĞUK HAVA BULAŞMAYI AZALTABİLİR

Vaka sayısındaki artışın havaların soğumaması ile de ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tuğhan Utku “Havanın soğuması prensip olarak bulaşmayı artıracak gibi gözükse de insanların davranışlarını kısıtlıyor. Çok soğuk havada insanlar fazla dışarı çıkmadığı için hasta olanlar virüsü bulaştıramıyor. Havaların soğumaması, insanların daha fazla sokakta dolaşmasına sebep oluyor. Ben havanın soğuması ile vaka yoğunluğunun biraz daha azalacağını ümit ediyorum. Herkes kıyısına köşesine çekilecek ortalarda pek dolaşmayacak gibi geliyor” diye konuştu.