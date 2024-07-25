Yüzde 20-30 oranında arttı! Gıda zehirlenmesi acil vakadır!

Beykent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu: ''Dışarıda yemek yerken dikkatli olun”

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Gıda zehirlenmesi şikâyeti ile başvuranların sayısının yüzde 20-30 arttığını söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu “Bir an önce acile başvurmakta fayda var. Gıda zehirlenmesi sonucu şuur bulanıklıkları, komaya kadar giden bir süreç ve altta yatan hastalıkları tetikleyecek akut komplikasyonlar görülebilir. Çocuklar ve yaşlılar daha fazla acile başvuruyor. Dışarıda yemek yerken dikkatli olun” dedi.