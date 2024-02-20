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    • Haberler > Şirket Haberleri > Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Almanya, Haber

    Şirket Haberleri Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Alman devi Lufthansa'da yer hizmetleri çalışanları bir kez daha 'grev' dedi. Çalışanların 'maaş iyileştirmesi' taleplerinin sonuçsuz kalması üzerine 27 saatlik iş bırakma eylemi başladı. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, 100 binden fazla yolcu etkilendi.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, yer hizmetleri çalışanları, ücretlerde anlaşma sağlanamaması üzerine, 18 Şubat'ta alınan karar gereği, bugün 04.00'ten itibaren 27 saatlik greve gitti. İş bırakma eylemi yarın 07.10’a kadar devam edecek.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL, 100 BİNDEN FAZLA YOLCU MAĞDUR

    Hava yolu şirketi de grev nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti. Söz konusu iptaller 100 binden fazla yolcuyu etkilerken, şirket, Almanya'da Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Duesseldorf, Köln ve Stuttgart havalimanlarında tarifeli uçuşların yalnızca yüzde 10-20’sini gerçekleştirebildi.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Alman taşıyıcı, yer hizmetleri çalışanların grevi nedeniyle uçuş iptallerinin devam edebileceği ve gecikmeler olabileceği konusunda da uyardı.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    LUFTHANSA'DAN NE TALEP EDİLİYOR?

    Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi), Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ay ikinci kez grev çağrısında bulunmuştu.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Verdi, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa’nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Sendika, en az 500 euro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin euroluk ikramiye verilmesi de isteniyor.

    Alman devi çalışanları ikinci kez 'grev' dedi: Yüzlerce uçuş iptal, 100 binden fazla yolcu mağdur

    Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli daha önce 7 Şubat'ta uyarı grevine gitmiş, hava yolu şirketinin 1000 uçuşundan yaklaşık 900'u iptal edilmiş ve grevden yaklaşık 100 bin yolcu etkilenmişti.

    Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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