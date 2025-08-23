Hacıoğlu Madencilik GH, Batı Afrika'daki yatırımlarını 1,2 milyar TL'ye yükseltti

Şirket CEO'su Yasin Hacıoğlu, yatırımın küresel pazarda güçlü bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Yapılacak yeni yatırımla şirket, fizibilitesi tamamlanmış 98.700 metrekare büyüklüğündeki yeni bir maden sahasının işletilmesi amacıyla Home Stake Company Limited ile iş birliği yapacak. Hacıoğlu Madencilik GH CEO'su Yasin Hacıoğlu'nun yönetiminde, African Institute Of Mining And Metallurgy (SAIMM) kurumuyla yürütülen iletişim ve teknik değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanması ve yetkili makamlara sunulması planlanıyor.

"AYDA 420 KİLOGRAM ALTIN ÜRETİLECEK"

Kurulacak modern tesis, saatte 200 ton alüvyon toprak işleme kapasitesine sahip olacak. Şirket CEO'su Yasin Hacıoğlu, tesisin Şubat 2026'da faaliyete geçmesini ve aylık 360 ile 420 kg arasında altın üretmesini hedeflediklerini açıkladı. Hacıoğlu, "Çevre bakanlığı onaylı üretim hattı, doğaya zarar vermeden ve herhangi bir kimyasal atık kullanmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Bu yatırım, aynı zamanda bölgede önemli bir istihdam potansiyeli de oluşturacak. İşletme bünyesinde 250'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bu da yerel ekonomiye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.





Home Stake Company Limited'in teknik raporlarına göre, sahadaki jeolojik yapı zengin alüvyon altın potansiyeli taşımaktadır. Yasin Hacıoğlu, bu verilerin projenin başarı potansiyelini güçlendirdiğini ve şirketin sadece madencilik faaliyetleriyle kalmayıp, yerel topluluklarla sosyal uyum ve çevresel sürdürülebilirlik projelerine de öncelik vereceğini bildirdi.