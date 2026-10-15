Trendyol'dan e-ticarette yapay zeka odaklı dönüşüm

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan: "Yapay zeka ajanlarının alışveriş sürecini uçtan uca yönettiği modelin ise ürün tercihinin önceden belli olduğu kategorilerde daha fazla yaygınlaşacağını öngörüyoruz" dedi.

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Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan,​​​​​​​ Trendyol'un teknoloji ekiplerinde yapay zeka asistanı kullanım oranının yüzde 90'a ulaştığını, yazılan kodların yaklaşık yüzde 20'sinin yapay zeka tarafından üretildiğini ve 16 binden fazla görevin otonom olarak yürütüldüğünü belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnan, girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinden Slush'ın İstanbul ayağı olan 'Slush'D İstanbul' etkinliği kapsamında düzenlenen 'Agentic Pazaryeri: Yapay Zeka Ticareti Nasıl Yeniden Şekillendirecek' başlıklı panele katıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen İnan, e-ticaretin geleceğini şekillendirecek yapay zeka stratejilerini, ajan tabanlı alışveriş vizyonunu ve Trendyol'un iç süreçlerindeki dijital dönüşümü anlattı.

Yeni teknolojilerin kullanıcı deneyimini kişiye özel ve dinamik bir yapıya taşıyacağını vurgulayan İnan, yapay zekanın e-ticarette mevcut süreçleri hızlandırmanın ötesine geçerek iş yapış biçimlerini yeniden tanımlayan temel bir teknolojiye dönüştüğünü aktardı.

İnan, yeni teknolojilerle birlikte Trendyol'u ziyaret eden günlük 17 milyon kullanıcının her birine özel deneyim sunabileceklerini, platformun görünümünü ve içeriklerini neredeyse gerçek zamanlı olarak değiştirebileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

'E-ticarette asıl dönüşümün önemli bir parçası bu olacak. Bununla birlikte, gelecekte tüm alışverişlerin yapay zeka ajanları tarafından baştan sona tamamlanmasını beklemiyoruz. Özellikle moda ve yaşam tarzı kategorilerinde kullanıcılar, satın alacakları ürünü önceden belirlemek yerine farklı seçenekleri keşfetmek ve karşılaştırmak istiyor. Yapay zeka ajanlarının alışveriş sürecini uçtan uca yönettiği modelin ise ürün tercihinin önceden belli olduğu kategorilerde daha fazla yaygınlaşacağını öngörüyoruz.'

Yapay zekanın satıcılar için sunduğu fırsatlara da değinen İnan, Trendyol'un KOBİ'lere sağladığı teknolojik altyapıya dikkati çekti.

İnan, dijital asistan Ortak aracılığıyla satıcıların iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliklerini artırdıklarını belirterek, 'Trendyol LLM büyük dil modeli sayesinde iş ortaklarımız dil bariyerine takılmadan 10 farklı dilde uluslararası pazarlara açılabiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli veri analizleriyle, satıcılarımızın stok yönetimi ve ürün tasarımı gibi konularda hedef pazardaki talebe göre doğru kararlar almalarını destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Trendyol'un geleceğin e-ticaret dünyasında hem tüketiciler hem de satıcılar için en güvenilir ve yenilikçi platform olma vizyonunu vurgulayan İnan, yeni teknolojilerin KOBİ'lerin operasyonel verimliliği ve küresel rekabet gücü açısından kritik rol oynadığına işaret etti.

İnan, 'Trendyol'un teknoloji ekiplerinde yapay zeka asistanı kullanım oranı yüzde 90'a ulaşırken, yazılan kodların yaklaşık yüzde 20'si yapay zeka tarafından üretildi ve 16 binden fazla görev otonom olarak yürütüldü.' değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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