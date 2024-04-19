Türk Telekom gelirinin yüzde 28’ini yatırıma ayıracak

Geçen yıl gelirlerini 100,2 milyar TL’ye yükselten, 25,8 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, bu yıl gelirlerinin %11-13 artacağını, yatırım harcamalarının gelirlerine oranının ise %27-28 olacağını öngörüyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Türk Telekom, geçen yılın finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 100,2 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un 2023 yılı net kârı 16,4 milyar TL olurken, toplam yatırım harcamaları 2023’te yıllık yüzde 7,4 arttı ve 25,8 milyar TL’ye çıktı. Türk Telekom 2024’te ise operasyonel gelirlerinin yaklaşık yüzde 11 ila 13 aralığında büyüyeceğini, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 27-28 aralığında olacağını öngörüyor.

Türk Telekom’un 2023 yıl sonunda toplam abone sayısı 52,9 milyon olurken, fiber ağının uzunluğu yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseldi. 2022 yıl sonu itibarıyla 31,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, geçen yıl 32,2 milyon haneye ulaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Sabit internet ve mobil, toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 70,4’ünü oluşturdu. Mobil bir önceki yıla göre 6,4 milyar TL daha yüksek gelir üreterek büyümeye en büyük katkıyı sağladı. Yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak yüzde 25,7 oldu” dedi. Geçen yıl 1,6 milyon net faturalı abone kazandıklarını ifade eden Önal, fiber ağın 2023’te genişlemeye devam ettiğini kaydederek “Fiber ağımız yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye ulaştı. Fiber abone sayımız 12,9 milyona ulaşarak bir önceki yıla göre 7 puan artışla toplam abone sayımızın yüzde 84,7’sini oluşturdu” diye konuştu. Önal, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltmayı, 2050’de ise ‘Net Sıfır’ı hedeflediklerini vurguladı.

YERLİLİKTE REKABET OLMAZ!

5G’ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek Türkiye’nin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Ümit Önal “5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör, ilk 5G canlı maç yayını gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm projelerimizde kullanılan teknolojilerin Türk Telekom mühendisleri tarafından hayata geçirilmesi, yerli ve millî teknolojiler için sarf ettiğimiz çabanın en büyük göstergeleri arasında yer alıyor” dedi. Türk Telekom, ürün yerlileştirme stratejisi kapsamında 2018’de yüzde 26 olan siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını 2023’te yaklaşık yüzde 65’e çıkardı. Önal, yerli mühendislerin geliştirdiği SEBA ürününü Silikon Vadisi’ndeki şirketleri Netsia aracılığıyla dünya pazarına açtıklarını vurguladı. İştirak şirketleri Argela’nın yenilikçi çözümlerinin çevre ülkelerde kullanılmaya başlandığını ifade eden Önal “Biz Turkcell ile aynı ana hissedarın hâkim ortak olduğu iki operatör olsak da çok yüksek bir rekabetimiz var. Bize göre yerlilikte rekabet olmaz. Yerlilik söz konusu olunca bütün rekabet gömleğini çıkarıp, ‘bu ülke için hangi değeri üretebiliriz’e bakarız” ifadelerini kullandı.