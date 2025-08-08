Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Turkcell Global Bilgi, çeyrek asırlık tecrübesiyle ‘Bilişim 500’de zirvede 

Turkcell Global Bilgi, çeyrek asırlık tecrübesiyle ‘Bilişim 500’de zirvede 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turkcell Global Bilgi, çeyrek asırlık tecrübesiyle ‘Bilişim 500’de zirvede 
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından gerçekleştirilen “Bilişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi” araştırmasında, “Türkiye Merkezli Üretici / Çağrı Merkezi” kategorisinde birinci oldu. Sektörde çeyrek asrı aşan tecrübeye sahip olduklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, böylesi prestijli ve referans niteliğindeki bir araştırmada, 14’üncü kez birinciliği kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 

Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi alanındaki öncü markası Turkcell Global Bilgi, BT Haber tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen “Bilişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nda önemli bir başarıya imza attı. Bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçerek, müşteriye dokunan her kanalda hem geleneksel hem de dijital hizmetler sunan Turkcell Global Bilgi, “Türkiye Merkezli Üretici / Çağrı Merkezi” kategorisinde birinciliği kazanarak, bu listede 14’üncü kez zirvede yer aldı.  

13 LOKASYINDA, 15 BİNDNE FAZLA ÇALIŞANLA, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EŞSİZ KILAN ÇÖZÜMLER

Tarihi Grand Pera Emek Sineması’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, sektörün dinamiklerini yansıtan bu prestijli organizasyonda 14'üncü kez birincilik kürsüsünde yer almaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Müşterilerimizin teknolojik çözüm ortağı olarak toplam 13 lokasyonda 15 binden fazla çalışanımızla müşteri deneyimini iyileştirmeye ve dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve sektörümüzde referans niteliği taşıyan bu araştırmayı kamuoyu ile paylaşan BT Haber ailesine teşekkür ederim” dedi.

Turkcell Global Bilgi, çeyrek asırlık tecrübesiyle ‘Bilişim 500’de zirvede  - 1. Resim

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteriye dokunan her kanalda giderek dijitalleşen yapımızla markaların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Çağrı merkezi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen çeyrek asırlık sürede müşterilerimize eşsiz deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekâ destekli ürünlerimiz ve teknolojik hizmetlerimiz ile çağrı merkezi olmanın çok ötesine geçip müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattık. Her geçen gün dijitalleşen çağrı merkezi hizmetimiz ile 12 farklı sektördeki 100’ün üzerinde kurumsal müşterimizin yanında oluyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de aynı kararlılık ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Sektörün nabzını tutan Bilişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı her yıl kamuoyuna sunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Ayşe Tatile Çıktı” filminde bomba isim: Adnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paycell’den üçlü dijital hamle - Şirket HaberleriPaycell’den üçlü dijital hamleDoğa Sigorta yöneticileri Strateji Toplantısı’nda buluştu - Şirket HaberleriDoğa Sigorta yöneticileri Strateji Toplantısı’nda buluştuSigorta sokakta, müzik meydanda: Quick Sigorta Sinop’ta - Şirket HaberleriSigorta sokakta, müzik meydanda: Quick Sigorta Sinop’taEfor Çay ve Ofçay’dan stratejik güç birliği - Şirket HaberleriEfor Çay ve Ofçay’dan stratejik güç birliğiEfe Soğutma farkındalık oluşturuyor - Şirket HaberleriEfe Soğutma farkındalık oluşturuyorTaşyapı, Şişli’ye depreme dayanıklı ve yeşille iç içe yeni bir yaşam alanı kuruyor - Şirket HaberleriTaşyapı, Şişli’ye depreme dayanıklı ve yeşille iç içe yeni bir yaşam alanı kuruyor
Sonraki Haber Yükleniyor...