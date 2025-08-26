33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, ses getirecek bir isme imza attırmaya hazırlanıyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre Kocaelispor, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

33 yaşındaki tecrübeli golcünün Kocaelispor ile yürüttüğü görüşmelerin ileri aşamaya geçtiği ifade edildi. Son olarak Hatayspor formasını terleten Aboubakar, mayıs ayından bu yana kulüpsüz durumda. Bu gelişme, yıldız oyuncunun Türkiye’ye dönüş ihtimalini de güçlendiriyor.

ABOUBAKAR'DAN YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Afrika basını yıldız golcünün Kocaelispor'la anlaşmak üzere olduğunu yazarken imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öne sürüldü. Transfer sürecinin önündeki en büyük engelin ise Aboubakar’ın yüksek maaş beklentisi olduğunun altı çizildi.

Kocaelispor’un bütçe dengelerini gözeterek bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu olurken, Afrika basını transferin yakın zamanda geçekleşeceğini yazdı.