33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formalarını giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Vincent Aboubakar, rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Aboubakar'ın yeni takımını ise Afrika basını açıkladı.

Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, ses getirecek bir isme imza attırmaya hazırlanıyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre Kocaelispor, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

33 yaşındaki tecrübeli golcünün Kocaelispor ile yürüttüğü görüşmelerin ileri aşamaya geçtiği ifade edildi. Son olarak Hatayspor formasını terleten Aboubakar, mayıs ayından bu yana kulüpsüz durumda. Bu gelişme, yıldız oyuncunun Türkiye’ye dönüş ihtimalini de güçlendiriyor.

33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... - 1. Resim

ABOUBAKAR'DAN YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Afrika basını yıldız golcünün Kocaelispor'la anlaşmak üzere olduğunu yazarken imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öne sürüldü. Transfer sürecinin önündeki en büyük engelin ise Aboubakar’ın yüksek maaş beklentisi olduğunun altı çizildi.

Kocaelispor’un bütçe dengelerini gözeterek bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu olurken, Afrika basını transferin yakın zamanda geçekleşeceğini yazdı.

 

