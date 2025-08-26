Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’ın dönüşüyle başlayan transfer rüzgârı kuvvetlendi. Siyah beyazlılar kadrosunu iki isimle daha güçlendiriyor. Santrforda Abraham’ın alternatifsiz olması üzerine çalışmalarda bulunan siyah beyazlı yönetim, Atalanta’nın 23 yaşındaki golcüsü El Bilal Toure’yi renklerine bağladı.

Malili oyuncu Feyenoord’la anlaşmak üzereyken Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlıların fiyat artırması üzerine Hollanda devi transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Beşiktaş bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama olarak gerçekleştirdi.

EDUARD GRAF BASTIRDI

El Bilal Toure, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf’ın önerisiyle transfer edildi. Siyah beyazlıların diğer transferi ise Juventus forması giyen Tiago Djalo olacak...

Portekizli stoper, direkt A takım için transfer ediliyor. Bonservisiyle alınacak olan 25 yaşında ve 1,90 boyundaki oyuncu için Juventus ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Tiago’nun temsilcileriyle yıllık ücret ve sözleşme süresi görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyor. Siyah beyazlıların sıradaki hedefi ise sol kanat transferi olacak. Birkaç gün içinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

HIZLI VE ATLETİK

Güçlü bir fiziğe sahip olan Toure hava toplarında üstün, sırtı dönük oynamada kabiliyetli, top saklamada başarılı ve hücum preste etkili yapısıyla öne çıkıyor. 1,90 boyuna rağmen süratiyle dikkati çeken Djalo, geride oyun kurma becerisi, sağ bekte görev yapabilmesi ve pas kalitesiyle Beşiktaş’ın aradığı özelliklere sahip.