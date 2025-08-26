Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti

Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti
Beşiktaş, Transfer, Rıdvan Yılmaz, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rıdvan Yılmaz’ın ardından Atalanta forması giyen santrfor El Bilal Toure, İstanbul’a getirildi. Portekizli stoper Tiago Djalo için de Juventus’la anlaşmaya varıldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’ın dönüşüyle başlayan transfer rüzgârı kuvvetlendi. Siyah beyazlılar kadrosunu iki isimle daha güçlendiriyor. Santrforda Abraham’ın alternatifsiz olması üzerine çalışmalarda bulunan siyah beyazlı yönetim, Atalanta’nın 23 yaşındaki golcüsü El Bilal Toure’yi renklerine bağladı.

Malili oyuncu Feyenoord’la anlaşmak üzereyken Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlıların fiyat artırması üzerine Hollanda devi transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Beşiktaş bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama olarak gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti - 1. Resim

EDUARD GRAF BASTIRDI

El Bilal Toure, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf’ın önerisiyle transfer edildi. Siyah beyazlıların diğer transferi ise Juventus forması giyen Tiago Djalo olacak...

Portekizli stoper, direkt A takım için transfer ediliyor. Bonservisiyle alınacak olan 25 yaşında ve 1,90 boyundaki oyuncu için Juventus ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Tiago’nun temsilcileriyle yıllık ücret ve sözleşme süresi görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyor. Siyah beyazlıların sıradaki hedefi ise sol kanat transferi olacak. Birkaç gün içinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 

HIZLI VE ATLETİK

Güçlü bir fiziğe sahip olan Toure hava toplarında üstün, sırtı dönük oynamada kabiliyetli, top saklamada başarılı ve hücum preste etkili yapısıyla öne çıkıyor. 1,90 boyuna rağmen süratiyle dikkati çeken Djalo, geride oyun kurma becerisi, sağ bekte görev yapabilmesi ve pas kalitesiyle Beşiktaş’ın aradığı özelliklere sahip.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istediSüleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım - SporBelözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takımUdinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar - SporUdinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlarGalatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor! Aslan gönüllü Singo - SporGalatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı!Fenerbahçe, bir kanat, bir orta saha, bir kaleci için uğraşıyor! Transfere doymuyor - SporFenerbahçe'den 3 mevkiye takviye!16'sında dünya devini ipten aldı! Liverpool'un galibiyeti 90+10'da Ngumoha ile geldi - Spor16'sında dünya devini ipten aldı!Galatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi - SporGalatasaraylı Efe Akman'a Avrupa'dan ilgi
Sonraki Haber Yükleniyor...