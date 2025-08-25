Beşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda
Defans hattına güçlendirme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Wout Faes'in transferini görüşmek için İngiltere'ye gitti.
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Almanya kapılarını zorluyor. Leipzig'den Lukas Klostermann, Union Berlin'den Danilho Doekhi için görüşmelerde bulunan Kartal'ın, önüne bir seçenek de İngiltere'den geldi: Wout Faes.
Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için Leicester City’li Belçikalı stoper Wout Faes’i listesine aldı. Siyah-beyazlı ekip Faes için İngiltere'ye görüşmeye gitti.
Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu için 3+1'lik bir sözleşme önerdi.
Belçikalı milli futbolcu, kulüp kariyerinde 319 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes’in güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro.
