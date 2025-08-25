Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda

Beşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan defans hamlesi: Wout Faes radarda
Beşikta, Transfer, Wout Faes, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Defans hattına güçlendirme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Wout Faes'in transferini görüşmek için İngiltere'ye gitti.

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Almanya kapılarını zorluyor. Leipzig'den Lukas Klostermann, Union Berlin'den Danilho Doekhi için görüşmelerde bulunan Kartal'ın, önüne bir seçenek de İngiltere'den geldi: Wout Faes.

Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için Leicester City’li Belçikalı stoper Wout Faes’i listesine aldı. Siyah-beyazlı ekip Faes için İngiltere'ye görüşmeye gitti.

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu için 3+1'lik bir sözleşme önerdi. 

Belçikalı milli futbolcu, kulüp kariyerinde 319 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes’in güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan, açılış konuşmasını bu sözlerle yaptı: Filistin BM'ye üye yapılmalı!2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş genç yıldızı resmen duyurdu!Derbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem! - SporFenerbahçe-Benfica maçına tanıdık hakem!Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsun - SporBarış'a zehir zemberek sözler: 10 gün kala...Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede - SporFenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devredeGalatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası! - SporGalatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!Amerika Açık'ta kaos anları! Fotoğrafçı korta daldı, Daniil Medvedev böyle çıldırdı - SporTurnuvada kaos! Fotoğrafçı korta dalınca böyle çıldırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...