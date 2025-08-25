Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Inter’in radarına girdi. Serie A ekibi 16 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Inter, transfer dönemi kapanmadan önce bir defans oyuncusu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Inter'in, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için 16 milyon avroluk teklif yaptığı iddia edildi. Inter, yaşlanan defans hattına uygun bir profil bulmak için çalışıyor.

INTER'İN TEKLİFİNE RED

Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter’in 16 milyon euro teklif ettiği, ancak bu rakamın Fenerbahçe’yi tatmin etmediği bildirildi. Fenerbahçe, genç stoperin potansiyelini gözeterek teklifi geri çevirdi ve 20 milyon euro bonservis talebinde bulundu. Mourinho’nun yeni sezonda takımda kalmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede - 1. Resim

AVRUPA DEVLERİNİN GÖZDESİ

TransferFeed’e göre, PSG ve dört büyük Bundesliga kulübü de Yusuf Akçiçek’i uzun süredir izliyor. Genç stoperin birkaç kulüp arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun 2028 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa’da uçuş güvenliği tehlikede! GPS sinyalleri kayboluyorFuzul Topraktan’ın projelerinde inşaata katılım oranı yüzde 90’a ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş genç yıldızı resmen duyurdu!Derbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem! - SporFenerbahçe-Benfica maçına tanıdık hakem!Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsun - SporBarış'a zehir zemberek sözler: 10 gün kala...Galatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası! - SporGalatasaray’dan sürpriz hamle: Nkunku iddiası!Amerika Açık'ta kaos anları! Fotoğrafçı korta daldı, Daniil Medvedev böyle çıldırdı - SporTurnuvada kaos! Fotoğrafçı korta dalınca böyle çıldırdı4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklama: "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz" - Spor4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklama: "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz"
Sonraki Haber Yükleniyor...