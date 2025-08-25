Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Inter devrede

Inter, transfer dönemi kapanmadan önce bir defans oyuncusu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Inter'in, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için 16 milyon avroluk teklif yaptığı iddia edildi. Inter, yaşlanan defans hattına uygun bir profil bulmak için çalışıyor.

INTER'İN TEKLİFİNE RED

Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter’in 16 milyon euro teklif ettiği, ancak bu rakamın Fenerbahçe’yi tatmin etmediği bildirildi. Fenerbahçe, genç stoperin potansiyelini gözeterek teklifi geri çevirdi ve 20 milyon euro bonservis talebinde bulundu. Mourinho’nun yeni sezonda takımda kalmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

AVRUPA DEVLERİNİN GÖZDESİ

TransferFeed’e göre, PSG ve dört büyük Bundesliga kulübü de Yusuf Akçiçek’i uzun süredir izliyor. Genç stoperin birkaç kulüp arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun 2028 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.