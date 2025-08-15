500 bin TL'yi toplamaları 4 saat sürdü: Herkes o kulübü konuşuyor

Aydınspor Kulübü, Süper Amatör Lig şampiyonluğu sonrası yeni sezonda mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılma hakkını son anda kazandı.

15 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar gerekli olan 500 bin TL'lik lige katılım ücretini yapamazsa, alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ege temsilcisi, kentte dört bir yanından gelen destekle derin bir nefes aldı.

"AYDINSPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sosyal medyada yapılan duyuru ile Aydınspor için yardım kampanyası başlatıldı. Taraftar grubu Asi Kankalar'ın organize ettiği kampanyada; bir bağışçı 120 bin TL, bir diğer bağışçı ise 100 bin TL ile destek oldu. Sadece 4 saat içinde 500 bin TL toplandığı belirtilirken, "Yaşasın Aydınspor" ve "Aydınspor sahipsiz değildir" mesajlarıyla teşekkür mesajı yayımlandı.