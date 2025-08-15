Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
500 bin TL'yi toplamaları 4 saat sürdü: Herkes o kulübü konuşuyor

500 bin TL'yi toplamaları 4 saat sürdü: Herkes o kulübü konuşuyor

Süper Amatör Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı gösteren Aydınspor, BAL'a katılım bedeli olan 500 bin TL'yi, siyah-beyazlı taraftarların öncülüğünde son gün başlatılan yardım kampanyası ile sadece 4 saatte topladı.

Aydınspor Kulübü, Süper Amatör Lig şampiyonluğu sonrası yeni sezonda mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılma hakkını son anda kazandı.

15 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar gerekli olan 500 bin TL'lik lige katılım ücretini yapamazsa, alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ege temsilcisi, kentte dört bir yanından gelen destekle derin bir nefes aldı.

"AYDINSPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sosyal medyada yapılan duyuru ile Aydınspor için yardım kampanyası başlatıldı. Taraftar grubu Asi Kankalar'ın organize ettiği kampanyada; bir bağışçı 120 bin TL, bir diğer bağışçı ise 100 bin TL ile destek oldu. Sadece 4 saat içinde 500 bin TL toplandığı belirtilirken, "Yaşasın Aydınspor" ve "Aydınspor sahipsiz değildir" mesajlarıyla teşekkür mesajı yayımlandı.

 

