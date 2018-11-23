Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İşte 5. tur eşleşmeleri

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Ç.Rizespor - Balıkesirspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Boluspor - Van Büyükşehir Bld.

Menemen Bld - Kasımpaşa

Sivas Belediyespor - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Altay - Kayserispor

Fenerbahçe - Giresunspor

Keçiörengücü - Galatasaray

Bodrumspor - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Ümraniyespor - 1461 Trabzon

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

5. tur programı

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.