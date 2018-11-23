Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İşte 5. tur eşleşmeleri
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Boluspor - Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld - Kasımpaşa
Sivas Belediyespor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Altay - Kayserispor
Fenerbahçe - Giresunspor
Keçiörengücü - Galatasaray
Bodrumspor - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
5. tur programı
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.