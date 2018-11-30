Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

5. dakikada Traore’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic‘in şutu Haydar’dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.

48. dakikada Isaac’in ceza sahası içinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem devam kararı verdi. Ancak VAR’dan gelen uyarının altından Atiker Konyaspor penaltı kazandı.

52. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

61. dakikada orta alanda topu kapan Jahovic rahip alana doğru hızla giderken Merih’in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Merih’e direkt kırmızı kart gösterdi.

67. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Jonsson’un vuruşunda top filelere gitti. 2-0

90+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Traore’nin pasında penaltı çizgisinde topla buluşan Yatabere’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Volkan dk. 56 x), Ömer Ali xx (Fofana dk. 72 x), Traore xx, Milosevic xx (Yatabare dk. 83 ?), Jahovic xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Amir, Moke, Vedat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano xx, Merih x, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac x (Silva dk. 66 x), Efecan xx (Fernandes dk. 46 x), Giannis xx (Lucas dk. 83 ?), Ceyhun xx, Djalma xx, Papiss x

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Hasan, Taha, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adis Jahovic (dk. 52 pen.), Jonsson (dk. 67) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor), Ceyhun, Isaac (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Merih Demiral (dk. 61) (Aytemiz Alanyaspor)