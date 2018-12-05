Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzatmak isteyen ve bu doğrultuda menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren Ryan Babel, siyah-beyazlı yönetimden 3 yıllık sözleşme karşılığında maç başı ve primler hariç garanti olarak 3 milyon euro talep etti.

Babel'in talebini değerlendiren ve yüksek bulan Beşiktaş yönetimi ise 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme karşılığında garanti ücret olarak 2 milyon euro önerdi.

Beşiktaş'tan şu anda 2.1 milyon euro alan Ryan Babel'in sözleşmesinde 100 bin euroluk indirime giderek 2 yıllık yeni sözleşme yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetime, Hollandalı futbolcunun nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu olmaya başladı.