Sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya’ya gidecek.
Beşiktaş, yağmur altında çalıştı
05.12.2018 - 14:58 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Etiketler : beşiktaş,haberler,yağmur,
592003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592003.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2