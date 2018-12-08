Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de futbolcuların düşük performansı yetmezmiş gibi bir de sakat ve cezalı oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor. Akhisar deplasmanına zorlu bir mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin hücum hattında sağlam oyuncu yok denecek kadar az. Soldado’nun cezalı, Aatıf ve Dirar’ın kadro dışı olduğu Fenerbahçe’de Alper, Ayew, Valbuena derken şimdi de Frey’in sakatlanması teknik direktör Erwin Koeman’ın elindeki alternatifleri iyice kısıtladı. Sağ kanatta son üç maçta olduğu gibi yine Barış’a şans verecek olan Koeman’ın elindeki tek golcü ise sezon başından beri hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani.



Frey devreyi kapattı

Giresunspor maçında sakatlanan Frey’in sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık olduğu, ayrıca tendonda zorlanma tespit edildi. Takımın en skoreri olan İsviçreli sezonun ilk yarısını kapatırken, Koeman hücum hattı için alternatif aramaya başladı. Sol kanat için öncelikli olarak son iki maçta oyun kurucu rolünü üslenen Mehmet Ekici düşünülüyor. Ekici’nin kanada geçmesi hâlinde, onun görevi geldiğinden beri vasatı aşamayan Benzia’ya verilecek. Koeman’ın elindeki diğer alternatif ise İsmail Köybaşı’nı Hasa’ın önünde oynatarak Ekici’nin pozisyonunu korumak. Aynı hamle sağ kanat için de geçerli olabilir. Hollandalı Barış’ı kızağa çekip Şener ve Isla’yı aynı anda sahaya sürebilir.

Ben de çok şaşkınım!

Fenerbahçe’de eleştiri oklarının hedefindeki golcü Islam Slimani performansıyla ilgili olarak “Ben de şaşkınım. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım” dedi. Futbolda iniş çıkışların olduğunu vurgulayan Cezayirli yıldız “Ancak ben bu duruma alışık değilim. Bir an önce toparlanabilmek için çalışıyorum” ifadesinde bulundu. Giresun’a attığı golle galibiyeti getiren Slimani, sadece dört defa ağları havalandırmış olsa da bu sezon Fenerbahçe adına üç kulvarda skor üreten tek isim.

Alper Boğuşlu mesaiye başladı

Fenerbahçe’de yaşanan hoca değişiklikleri devam ediyor. Sarı-lacivertliler, görevine son verilen kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün yerine son olarak A Millî Takım’da çalışan Alper Boğuşlu ile anlaştı. Kulüp binasında dün imza attıktan sonra Samandıra’ya geçerek teknik heyet ve futbolcularla tanışan Boğuşlu, daha sonra kısa bir toplantı yaptığı kalecilerle ilk idmanını gerçekleştirdi. 1962 Trabzon doğumlu Boğuşlu, uzun yıllar Trabzonspor’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yapmış, Tolga ve Onur’un yetişmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

En az 4 takviye yapılacak

Sportif direktör Damien Comolli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ocak ayında transferin zor olduğunu belirtince, sarı-lacivertli camiada moraller bozulmuştu. Ancak yönetim, en az 4 takviye için kolları sıvadı. Stoper, orta saha, sol kanat ve golcü için çalışmalar başlarken, kadro dışı bırakılan oyuncuların durumunun da gözden geçirileceği öğrenildi.

Olimpiakos’un radarında

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Roberto Soldado, Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’un transfer listesinde. Yıllardır domine ettiği Yunan Ligi’nde bu sezon şampiyonluk için PAOK’la yarışan kırmızı-beyazlılar devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yunan ekibin Soldado dışındaki diğer adayı ise Norwich’ten Oliveira.