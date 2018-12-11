Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yönetimi, taraftarın 3 Haziran’daki kongreden beri takımın başında görmek istediği Ersun Yanal’ı nihayet göreve getiriyor. Phillip Cocu’yu kovan sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Erwin Koeman’ın da takımda istenen etkiyi sağlayamaması üzerine Yanal’da karar kıldı. Başkan Ali Koç’un hoca hakkındaki vetosunu kaldırmasının ardından Başkan Vekili Semih Özsoy’un başlattığı temaslarda tecrübeli teknik adamla dün akşam yapılan son görüşmenin ardından 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Yanal bugün resmî olarak KAP’a açıklanacak ve hoca mesaiye başlayacak.



KADRO DIŞILARA MÜJDE

Takımı 2013-14 sezonunda şampiyon yapan tecrübeli çalıştırıcının ilk olarak oyuncularla tek tek görüşerek takımdaki aksaklıkları tespit edeceği ayrıca kadro dışı bulunan futbolcuların durumunu da masaya yatıracağı gelen haberler arasında. Bir başka detay da Sportif Direktör Daniel Comolli’nin görevine devam edeceği yönünde. Yanal’ın yönetimden yalnız çalışmak istediği yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.

KOEMAN KÜME DÜŞÜYOR

Fenerbahçe’nin küme düşme hattına inmesi Hollanda basınında yankılandı. De Telegraaf, “Akhisar’a 3-0 yenilerek küme düşme hattına gerileyen Koeman acı içinde” yorumu yaptı. Sportnieuw, “Vov! Koeman, Fenerbahçe’yle küme düşme hattına” diye yazarken, FC Update, “Eski Feyenoord’lu Manu, Koeman’lı Fenerbahçe’yi büyük kaygı ve acıların içine sürükledi” ifadesine yer verdi. Neyse ki Yanal’ın takımın başına gelmesiyle yolların ayrılacağı Koeman için ülke basınının endişelenmesine gerek kalmadı.