Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VOLVO 1903 C 1000 TL, VOLVO 1903 B-D 850 TL, VOLVO 1903 A-E 800 TL, VIP 800 TL, 1. Kategori 335 TL, 2. Kategori 305 TL, 3. Kategori 275 TL, 4. Kategori 245 TL, 5. Kategori 215 TL, 6. Kategori 185 TL, 7. Kategori 135 TL, 8. Kategori 125 TL, Misafir Tribünü 125 TL
Beşiktaş-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu
13.12.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Etiketler : Beşiktaş Trabzonspor maçı,haberler,
593239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593239.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
15
8
2
5
31
24
7
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
15
6
2
7
17
19
-2
20
11
Bursaspor
15
4
7
4
16
16
0
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
12/7/2018
Alanyaspor - Beşiktaş
12/8/2018
Sivasspor - Göztepe
12/8/2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
12/8/2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
12/9/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
12/9/2018
Bursaspor - Antalyaspor
12/9/2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
12/10/2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
12/10/2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
15
8
4
3
25
10
15
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
15
7
3
5
19
14
5
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
15
17
-2
20
11
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1