Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: 
VOLVO 1903 C 1000 TL, VOLVO 1903 B-D 850 TL, VOLVO 1903 A-E 800 TL, VIP 800 TL, 1. Kategori 335 TL, 2. Kategori 305 TL, 3. Kategori 275 TL, 4. Kategori 245 TL, 5. Kategori 215 TL, 6. Kategori 185 TL, 7. Kategori 135 TL, 8. Kategori 125 TL, Misafir Tribünü 125 TL