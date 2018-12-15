Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray yönetimiyle, camiada duayen olan isimlerin arasında gitgide artan gerginliğin ana sebebi ortaya çıktı. Galatasaray’da daha önce yıllarca yöneticilik yapmış, en tecrübeli isimler yönetimin kendilerine hiç danışmamasından, başlarına buyruk hareket etmelerinden şikâyetçi. İnan Kıraç başta olmak üzere sarı-kırmızılı kulübün eski isimleri, başkan Mustafa Cengiz’in kendilerine saygı da göstermediğini ifade ederek yaşananları özetledi: Ne arıyorlar, ne soruyorlar. Takımda topu kaleye sokacak tek adam vardı Gomis, onu da sattılar. Bize danışsalar sattırmazdık. Çünkü Drogba’da da Ünal Aysal’a aynısını yapmıştık. Aysal, camiadaki eski isimlerin tecrübelerinden faydalanıyordu. Bize Drogba’yı satacağını söyledi. Ama önümüzde Fenerbahçe maçı vardı. ‘Fenerbahçe’ye yenilirsek taraftar topa tutar’ dedik, Drogba’yı sattırmadık. Yönetim kulüpçülüğü bilmiyor.”

Lisenin balosuydu...

Galatasaray Lisesi’nin 150. Yıl Balosu’nun ardından da bir kriz başlamıştı. Wyndham Otel’de düzenlenen baloda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine protokol oluşturulmadığı için geceyi terk etmişti. Cengiz’i bu konuda haklı görenler ve liselilerin ayrımcılık yaptığı yönünde görüşler meydana gelse de, yine camianın tecrübeli isimleri bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü. Balonun kulüple ilgilisi olmadığı lisenin bir organizasyonu olduğu ve bu sebeple de kulüp üyelerine, yönetim üyelerine ve başkana özel bir protokol hazırlanmadığını ifade etti.

Aslan 3 yıldır kayıp

Cimbom, Başakşehir’in stadındaki son galibiyetini 3 Ekim 2015 tarihinde aldı. Bu tarihten sonra Başakşehir’in evinde biri Türkiye Kupası, ikisi Süper Lig olmak üzere 3 maça çıkan Galatasaray 3’te sıfır çekti. Bu maçlarda kalesinde tam 11 gol gören sarı-kırmızılı takım rakip kaleye sadece 2 gol gönderebildi.