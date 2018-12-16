Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile lider Başakşehir dün gece Fatih Terim Stadı’nda kozlarını paylaştı. Zirveden 8 puan uzak kalan Cimbom için mücadele hayati önem taşıyordu, Başakşehir de en büyük rakiplerinden birine karşı farkı daha da açmayı hedefliyordu. Karşılaşma beklenenin düşük tempoda başladı. İki taraf da önce kontrolü ele almak için uğraştı. 17’de soldan gelişen Başakşehir atağında Napoleoni, merkezdeki İrfan Can’la oynadı. İrfan Can çok uzaklardan aslında çok da sert olmayan bir şut attı. Muslera hamle yapamayınca top hemen yanından ağlarla buluştu: 1-0. Galatasaray geriye düştükten sonra tempo yükseltti. 24’te Onyekuru sağdan sert vurdu kaleci güçlükle çıkardı. 27’de Ndiaye, kaleci Mert tarafından düşürüldü. Hakem pozisyonu gördü ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Eren Derdiyok, sağ direk dibine nişanladı: 1-1.

Aslan kontratak oynadı

Galatasaray ikinci yarıya Selçuk-Rodrigues değişikliğiyle başladı. Mecburi değişikliğin ardıdan Feghouli kanada geçerken, Selçuk da orta alandaki yerini aldı. 50’de bir gol fırsatı daha bulan Eren geç kalınca savunma araya girdi. 60’ta sol taraftan gelişen Başakşehir akınında, Napoleoni ortaya çıkardı, kale sahası üzeride bulunan Bajic’ten cılız şut geldi ama top köşeye doğru gitti, Muslera ise bu defa gole izin vermedi. İkinci yarının büyük bölümünde G.Saray oyunu kendi yarı sahasında kabul ederken, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. 78’de hafif sol tarafta frikik kazanan Cimbom’da topun başına Selçuk geldi. G.Saray kaptan iyi vurdu ama Mert geçit vermedi. Başakşehir son bölümde baskısını artırırken Mossoro ve İrfan Can ile net fırsatlardan yararlanamadı. 3 puanı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iki taraf da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve puanlar paylaşıldı.

Üç puanı unuttu

Sarı-kırmızılı takım ligdeki son 8 maçında tek galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı

Başakşehir maçı G.Saray için dönüm noktası niteliğindeydi. Kaybetmesi halinde fark 11’e çıkacak ve şampiyonluk yarışında telafisi çok zor bir yara daha alınacaktı. Kazanması halinde ise yarışta bütün gücüyle varlığını ortaya koyacaktı. İkisi de olmadı ve 8 puanlık fark olduğu gibi kaldı. Fakat Aslan’daki olumsuz gidişat da bir yandan sürmüş oldu. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’deki son 8 karşılaşmasının sadece birini (Kayserispor 3-0) kazandı. Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, bu 5 tatsız sonuçta 10 puan kaybetti. Aynı periyotta Malatya ve Beşiktaş’a da mağlup olan Cimbom böylece son 8 maçta 16 puan yitirdi.