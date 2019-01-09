Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada kapatan Fenerbahçe özellikle gol yollarında etkisiz kalmıştı. On yedi maçta rakip fileler 16 kez havalandırırken büyük ümitlerle transfer edilen İslam Slimani, 14 mücadelede bir defa skor üretebilmişti. Soldado ise 7 defa forma şansı bulduğu lig sınavında çerçeveyi tutturamamıştı. Yedek güç olması beklenen Frey’in 10 maçta 3 gol kaydetmesi düşük bir istatistik olmasına rağmen, İsviçreli kötünün iyisi olarak ön plana çıkmıştı. Buna rağmen devre arasında golcü transferi planlanmadı. Hem ekonomik şartlar hem de mevcut oyuncuların elden çıkarılamaması sebebiyle teknik direktör Ersun Yanal mecburi bir çalışma içine girdi. Golcülerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam, özellikle Slimani ve Soldado’nun yüksek potansiyellerini ortaya çıkararak sıkıntıları aşmayı planlıyor.

SLIMANI'YE İNANIYOR

Sadece antrenmanlarda değil, mesai dışında da golcülerle ilgilenen Yanal, sohbet edip, dertlerini dinlediği oyunculara moral aşılayarak özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı oluyor. Yanal’ın özellikle üzerinde durduğu isim ise Slimani. 2015-16’da Sporting formasıyla 46 maçta 31 gol kaydederek Premier Lig biletini kapan, ancak Leicester ve Newcastle da bekleneni veremeyen Cezayirli, Yanal’ın ikinci yarıdaki en önemli gol silahı olacak. Slimani’nin maç kasetlerini izleyen Yanal, golcü oyuncuya eksiklerini anlatırken, onun istek ve beklentilerini de değerlendiriyor. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vaat eden Yanal, daha çok koşan ve daha çok mücadele eden takımda, Slimani, Soldado ve Frey’in de patlama yaparak çok fazla skor üreteceğine inanıyor.

GÖZÜMÜ FENERLİ AÇTIM

Sadık Çiftpınar, FB TV’ye açıklamalar yaptı. “Ben dünyaya gözümü F.Bahçeli açtım” diyen Sadık, “Annem ile kız kardeşim G.Saraylı idi, onları ben F.Bahçeli yaptım. Fener yenildiği zaman okula gitmezdim. Denizli’de kaçan şampiyonluktan sonra duvarları yumrukluyordum. Bütün hayatım sarı-lacivert geçti. Şimdi ne kadar iyi F.Bahçeli olduğumu icraatlarla göstermek istiyorum” dedi.

FORMAYI KAPTIRMAM

Sadık transferiyle ilk 11’deki yeri riske giren Roman Neustadter’in kolay pes etmeye niyeti yok. “Hocanın işini zorlaştırmak istemiyorum ve bunun için de çok çalışıyorum” diyen Neustädter “Pozisyonumu korumaya kararlıyım. Nerede oynadığım fark etmez. Ama formayı kaptırmak istemiyorum” açıklaması yaptı.

VALBUENA KADAR SIÇRADIM

Dikey sıçrama testinde en yükseğe çıkan Jailson “Neredeyse Valbuena’nın boyu kadar yükseldim” dedi. Sambacı, “Şimdi onun daha fazla çalışması gerekiyor” diyerek Valbuena’ya takılmayı sürdürdü. Bu arada Berke de kendisini hiç penaltı atamadığını iddia ederek Valbuena’yı kızdırdı.

BAMBAŞKA BİR TAKIM

Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle farklı bir hüviyete bürünen F.Bahçe’de futbolcular uyku dışındaki tüm zamanlarını birlikte geçiriyor. Sarı-lacivertliler, idmanlardan arta kalan vakitlerde farklı turnuva etkinlikleri yaparak birbirleriyle kaynaşıyor. Bu turnuvalara Ersun Yanal da katılıyor.

VOLKAN, HARUN’U ZORLUYOR

Volkan’ın affedilmesi kaledeki rekabeti tetikledi. Kameni’nin lisansının askıya alınması, Berke ve Erten’in zorlayıcı olmaması Harun’u alternatifsiz kılmıştı. Ancak kaptanın geri dönmesiyle 1 numara için yeniden savaş başladı. Büyük bir hırsla çalışan Volkan, Harun’u zorluyor ve eldivenleri geri almakta kararlı.