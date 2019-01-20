Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Mevcut kadrodan memnun olmayan Fenerbahçe camiasının ara dönemdeki transfer beklentileri Başkan Ali Koç’un açıklamalarından sonra iyice artmıştı. Damien Comolli’nin 4 mevkii için çalıştıklarını belirtmesinden sonra Koç, FB TV ekranlarından 5 pozisyon için oyuncu aradıklarını belirtmiş ve bunlardan en az üçünü gerçekleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Ancak zaman Fenerbahçe’nin aleyhine işledi. Sadık’ın ardından bir stoper daha almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz için uğraşıyor. Ancak henüz bir gelişme yok.

Tek iyi haber sağdan...

Orta sahaya düşünülen Tolgay için Beşiktaş’la orta yol bulunamazken, Leicester City’den kiralanması gündemde olan Adrien Silva’dan da moral bozucu haber geldi. Silva, ayrılması halinde tercihini İtalya, İspanya ve Fransa’dan yana kullanacağını açıkladı. Tek olumlu gelişme ise Victor Moses’te yaşandı. Chelsea’yle daha önce anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Nijeryalı sağ açığı da Türkiye’ye gelmeye ikna etti. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde, Moses’in transferi hafta içinde açıklanacak.