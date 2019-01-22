Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'daki Madrid İl Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso hakkındaki davayı, yasa değişikliğinden kaynaklanan bir sebepten dolayı erteleme kararı aldı.

Madrid İl Mahkemesi, 2010-2012 yıllarında vergi kaçırmakla suçlanan ve Savcılık tarafından hakkında 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep edilen Xabi Alonso ile ilgili davayı erteledi. Mahkeme, 2012 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle Alonso hakkındaki suçlamaların 2 ila 6 yıl hapis cezası içerdiğini hatırlatarak, 5 yıldan fazla olan cezalara başka bir mahkemenin bakması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin yürüteceği yasal araştırma sonrasında davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar vereceği bildirildi.

Xabi Alonso'nun avukatları da anlaşma yoluyla davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemelerine rağmen davanın ertelenmesini saygıyla karşılayıp, mahkemenin vereceği kararı bekleyeceklerini açıkladı. Üç ayrı mali suçtan vergi kaçırmakla suçlanan Xabi Alonso'nun davasında eski futbolcunun mali danışmanı ve danışmanı da yargılanıyor. 38 yaşındaki Alonso, mevcut durumda Real Madrid 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.