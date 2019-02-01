Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakalarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
Yarın:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)
Yarın:
13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)
13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)
16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
3 Şubat Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)
16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)
4 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)