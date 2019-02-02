Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi. Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti. Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.

Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

"DAYAN DEDEM"



Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

