Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Antalyaspor’u altı golle dağıtan Beşiktaş’ta yeni transfer Shinji Kagawa takıma baharı erken getirdi. Çıktığı ilk maçta topla ilk iki buluşmasında da gol atan ve bunların hepsini 3 dakika içinde yapan Japon yıldız takımın bütün havasını değiştirdi. “Quresma’sız ne olacak?” sorularını bir çırpıda yok eden 29 yaşındaki oyuncu, gelecek için camiayı heyecanlandırmayı başardı. Kagawa “Sakatlığı var, Beşiktaş’ta oynayamayacak” şeklinde çıkan dedikodulara da ayağının tozuyla cevap vermiş oldu. Japon yıldızın geliş hikâyesi de oldukça ilginç. Teknik direktör Şenol Güneş, Kagawa’nın gelişinden hemen önce ‘Artık bu saatten sonra transfer istemiyorum’ demişti. Başkan Fikret Orman da bunun üzerine Şenol Hoca ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Orman’ın, “Kagawa’ya ne dersin Hoca’m?” sorusuna “Olur derim” şeklinde cevap vermesiyle transfer kısa sürede bitti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımla sadece bir idmana çıkmasına rağmen Kagawa’yı hemen kadroya aldı.

Sekiz milyon avro

Japon yıldız da 81. dakikada oyuna girer girmez olağanüstü bir performans sergiledi. Kagawa’nın muhteşem galası siyah-beyazlı taraftarları sevindirse de, aynı zamanda da endişelendirdi. Çünkü Japon yıldızın sonunun takıma daha önce gelip ayrılan diğer oyunculara benzemesinden çekiniliyor. Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca gibi üst düzey performans sergileyen yıldızlar, bonservisleri alınamayınca Beşiktaş’tan uçup gitmişlerdi. Bedelsiz olarak Borussia Dortmund’dan kiralanan Kagawa’nın da aynı durumu yaşatma ihtimali var. Kabiliyetli futbolcunun, satış opsiyonu olmadan kiralanması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Piyasa değeri 8 milyon avro olan yıldız için yönetim sezon sonunda hem Dortmund’la pazarlık masasına oturacak, hem de Kagawa’nın taliplileriyle kıyasıya bir rekabete girecek. Beşiktaş yönetimi Kagawa’yı Asya pazarı için büyük bir avantaj olarak görüyor.

Dünyayı salladı!

Nikkansports (Japonya): Kagawa’dan iki dakikada iki gol. Türkiye’de herkesi şaşırtan siftah.

Der Westen (Almanya): Çılgın bir başlangıç... Türkler açısından bakınca, şimdiden bu transferi yaptıklarına değdi gibi görülüyor.

Daily Mail (İngiltere): M. United’ın eski futbolcusu Shinji Kagawa ilk maçında, üç dakikada attığı iki golle yıldızlaştı.

Tuttomercato (İtalya): Kagawa ilk maçında alevler içinde. Takımının aldığı galibiyette hemen iz bırakmasını bildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kalmak isterse anlaşma olur

Kagawa’nın Türkiye menajeri Necdet Ergezen, oyuncunun kalmak istemesi durumunda kulüplerin anlaşma sağlayabileceğini söyledi. Japon futbolcunun Borussia Dortmund ile sözleşmesinin Haziran 2020’de tamamlanacağını hatırlatan Ergezen “Beşiktaş ile yaptığımız kontratta resmî satın alma opsiyonu yok. Fakat Kagawa kalmak isterse Dortmund’un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Sezon sonunda Alman ekibi ile bir yıl sözleşmesi kalacak. Bu durum Beşiktaş için avantaj olabilir. Kagawa’nın kararı belirleyici olacaktır” diye konuştu.