Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

Fenerbahçe'de 9 eksik

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Skrtel ve Neto eski takımlarına karşı

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.

Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.