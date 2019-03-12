Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını aşamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere.

Grupta Eyüpspor deplasmanından da 7-2'lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu'yu mağlup eden düşme hattının tek basamak üzerindeki Bayrampaşa'nın 23 puan gerisine düştü.

ANKARA DEMİRSPOR MAÇINDAN GALİBİYET ÇIKMAZSA TAKIM KÜME DÜŞECEK

Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düşüşünü erken ilan edecek. Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor'a kazanmak da yetmeyecek.

Manisaspor; Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Uğur İnceman, Hakan Balta, Adem Gülüm, Holosko gibi birçok yıldızın bulunduğu kadrosuyla yıllarca Ege'yi Süper Lig'de temsil etmişti.